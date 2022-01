New Tales - nasce un nuovo sviluppatore ed editore

La società con sede a Parigi sarà guidata dal presidente e CEO Cédric Maréchal, un veterano dell'industria dei giochi che ha già lavorato in Activision Blizzard, Vivendi Games e Sega.

New Tales si concentrerà sulla creazione di nuove IP e sulla fornitura di servizi editoriali a studi di terze parti. Il team comprende altri ex di Activision Blizzard e Videndi, tra cui Benoit Dufour come COO, Delphine Le Corre chief growth officer, e Emmanuel Obert chief content officer.

Maréchal ha commentato:

"Il team sarà supportato da tre consulenti senior per lo sviluppo dei giochi", ovvero Kim Gresko (ex LucasArts e Blue Silver Studios), Ray Gresko (ex Blizzard e Blue Silver Studios) e Julia Humphreys (ex Blizzard e Seven Studios)".

"Abbiamo formato un team di giocatori appassionati con un livello di esperienza senza rivali, avendo sviluppato alcune delle più grandi IP. Tuttavia, la frequenza delle nuove uscite continua a crescere rapidamente, rafforzando la necessità di una grande editoria internazionale".

"New Tales lavorerà con gli sviluppatori cercando di massimizzare il successo. Stiamo potenziando le nostre capacità di produzione interna per sviluppare i nostri giochi. Non vedo l'ora di unire le forze con persone che condividono i nostri valori e la nostra passione".

