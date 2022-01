Australian Open : Jannik Sinner perde con Stefanos Tsitsipas

Non dura neppure due ore il quarto di finale dicontro. Il greco, testa di serie n.4 degli, si impone 63 64 62 in un'ora e 56'. Dopo il primo set, andato via in 37', la pioggia ha provocato l'interruzione del match all'inizio del secondo. Alla ripresaha continuato a macinare gioco, senza maire il servizio: per, n.11 del tabellone, nulla da fare. Resta quindi in lizza Mattero Berrettini, che dopo la maratona contro Monfils in semifinale giocherà contro Nadal.

Il dominio del greco si è visto su tutti i fondamentali, partendo dalla prima di servizio che non ha permesso a Sinner di mettere in moto i suoi colpi da fondo, ma la ragnatela l'ha costruita il greco anche da lontano, con diritto aggressivo e rovescio concreto. La diagonale di rovescio poteva essere una delle chiavi per Sinner, aggredendo il colpo a una mano del greco, ma Tsitsipas non è mai andato in difficoltà, anzi ha comandato pure da fondo con angoli e precisione, portando Sinner su un terreno di partita a lui poco congeniale. Tsitsipas affronterà ora il vincente della sfida tra Medvedev-Auger Aliassime. Sarà la sua quinta semifinale slam. Sinner, al suo nono slam, ha conquistato due quarti di finale ma l'appuntamento con la semifinale è rimandato.

Altre News per: australianopenjanniksinnerperdestefanostsitsipas