The Sims e Pabllo Vittar creano stili di Colori con Carnevale Kit

Electronic Arts e Maxis hanno rivelato i Colori di Carnevale Kit, l'ultima collezione di contenuti per fornire ai Simmers nuove opportunità per personalizzare l'esperienza dei loro Sim e diversificare il proprio guardaroba con nuovi audaci look in Crea un Sim. Colori di Carnevale Kit di The Sims 4 sarà disponibile il 3 febbraio su PC e Mac tramite Origin e Steam, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X|S e Xbox One.





The Sims ha collaborato con l'iconica drag queen, cantautrice e modella brasiliana Pabllo Vittar per curare dei look che permettono ai giocatori di espandere lo stile dei loro Sims e di esibire la loro creatività.





Esuberanti, aggressivi e luminescenti, i look, gli stili e i colori di Colori di Carnevale Kit personificano il senso di libertà e divertimento di Pabllo. Questo nuovo contenuto incoraggia i Simmers a incarnare la sicurezza e la creatività di una delle più grandi celebrazioni culturali del mondo, attraverso un abbigliamento dinamico, trucco e accessori per tutti i Sims. La fluidità dei disegni incoraggia i Sims a fondere i pezzi strabilianti di Pabllo in qualsiasi look per renderlo più gioioso. Che i giocatori scelgano di vestire i loro Sims con abiti dai tagli portentosi, stampe con frutta multicolore dai tratti grafici, o con top di paillettes, le opportunità di diversificare i loro look, con tanto di trucco audace e accessori colorati, sono infinite.

The Sims ha una lunga storia nell'offrire ai giocatori di tutto il mondo una destinazione creativa per esprimersi attraverso la moda: recentemente con il Kit Modern Menswear in collaborazione con lo stilista londinese Stefan Cooke, così come con il Kit Fashion Street e il Kit Incheon Arrivals, ispirati alle tendenze dell'iconica Fashion Street di Mumbai e alle piste dell'aeroporto Incheon.

Come parte della collaborazione per Colori di Carnevale Kit, Pabllo Vittar ha registrato il suo singolo dance hit "Buzina", dal suo secondo album in studio, Não Para Não, in Simlish. Disponibile oggi come aggiornamento gratuito per il gioco base, i Simmers possono ascoltare le divertenti melodie attraverso le stazioni radio di The Sims 4 nel gioco. Per continuare la celebrazione, i giocatori possono aspettarsi un aggiornamento del gioco base Sims Delivery Express con ricette di cibo brasiliano e una maschera all'inizio di febbraio; e a marzo potranno decorare la loro casa con una nuova opera d'arte del famoso artista contemporaneo Lano.