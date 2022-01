Apex Legends trascina Mad Maggie nella mischia

EA e Respawn Entertainment hanno lanciato un nuovo trailer che annuncia Apex Legends: Defiance, l'ultimo grande aggiornamento del pluripremiato sparatutto di eroi che sarà lanciato in tutto il mondo l'8 febbraio.

Mad Maggie entra nell'Arena come una palla da demolizione, dando ai giocatori un primo assaggio della nuova Leggenda in azione. Mad Maggie, una spietata signore della guerra punk-rock e la più meschina pazza della Frontiera, è già nota ai fan per la sua (ex) amicizia con Fuse e per le sue precedenti acquisizioni di Apex Games.





Ulteriori dettagli su Apex Legends: Defiance saranno presto disponibili in vista del lancio ufficiale dell'aggiornamento l'8 febbraio per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.



Altre News per: apexlegendstrascinamaggienellamischia