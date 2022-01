Viaggio d’affari in Australia: richiedi il visto giusto

Working Holiday Visa

L’Australia è un Paese che sta facendo molto parlare di sé per le rigorosissime condizioni d’accesso al Paese e per la questione del visto del tennista serbo Djokovic. Anche prima di questa notizia di cronaca, però, di Australia si parlava spesso, per le sue bellezze o per le possibilità economiche che offre agli investitori. Certo, la distanza tra Italia e Australia fa sì che un viaggio nella Terra dei canguri sia lungo e costoso. Per partire in tutta sicurezza, occorre richiedere il visto Australia corretto.L’Australia è nota per essere uno dei Paesi più gettonati dai giovani per un cosiddetto anno sabbatico. Il governo ha deciso di prevedere un visto apposito per quei giovani, il Working Holiday Visum. Con questo visto è possibile soggiornare in Australia per svolgere mansioni di lavoro manuali. Vale dodici mesi e si può lavorare per massimo sei mesi per un datore di lavoro. Il visto però presenta un limite d’età: è possibile richiederlo fino ai 30 anni. Inoltre, è un visto molto costoso: il prezzo è pari a circa 250 sterline a visto.Un altro tipo di visto, tra i più popolari tra i viaggiatori diretti in Australia, è l’ETA. L’ ETA Australia è un tipo di visto elettronico che può essere richiesto online. Proprio come ilWorking Holiday Visum, vale un anno e permette di visitare e abbandonare il Paese un numero illimitato di volte. Con un’ETA però non è possibile svolgere lavori manuali, se non con un’autorizzazione professionale apposita.Infine, c’è il visto eVisitor, molto simile all’ETA, ma con un’importante differenza: è molto più economico. Lo svantaggio è che l’ETA è disponibile per più nazionalità rispetto all’eVisitor, dedicato solamente ai cittadini dei Paesi considerati dal governo australiano come sicuri e affidabili. L’Italia è uno di tali Paesi e i cittadini italiani hanno la possibilità di richiedere un eVisitor.Durante un viaggio d’affari difficilmente viene richiesto lavoro manuale. Si tratta in genere di brevi soggiorni dove si partecipa a presentazioni, negoziati e conferenze. Con un eVisitor tutte queste attività sono consentite, senza dover far fronte a inutili spese. Le autorizzazioni di viaggio possono raggiungere costi molto elevati, come nel caso dell’ETA. L’eVisitor Australia, invece, è uno dei visti più economici al mondo, a soli € 14,95 cada uno. Anche la procedura di richiesta è molto semplice: basta compilare il modulo di richiesta online. Il modulo è breve e richiede circa 5-10 minuti per la compilazione. Il tempo medio di approvazione del visto è di soli cinque giorni.

Ultimo ma non meno importante: l’eVisitor è anche un visto turistico, che consente di unire un viaggio d’affari a un tour alla scoperta dell’Australia o a una visita ad amici e parenti lontani. L’unico vincolo da rispettare è quello di non superare i tre mesi di permanenza sull’isola.

