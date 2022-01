Celly TrainerRound Recensione

Grazie a Celly, oggi vi parlo di uno smartwatch della linea Trainer uscito qualche mese fa. Questa linea racchiude dispositivi pensati e studiati per lo sport con un ottimo rapporto qualità prezzo. Il device in questione è il TrainerRound, uno smartwatch realizzato per lo sport e non solo. Dopo parecchi giorni di utilizzo, ecco le mie impressioni.

Loha una forma rotonda ed è molto bello e ben realizzato. Ha uno stile sportivo con il cinturino in silicone e tantissimi buchi per adattarsi al meglio a tutti i polsi. Il suo corpo solido e molto resistente di colore nero mette in risalto il suo grande; inoltre, ha una buona risoluzione e una luminosità che permette un uso in tutti gli ambienti. La grandezza dello schermo, poi, permette un'ottima lettura per tutti gli usi come leggere le notifiche, navigazione, messaggi, monitoraggio attività sportive, ecc.





Hardware, Software e uso quotidiano



Scaricando l’app Da Fit sarà possibile sincronizzare il device al telefono per sfruttarlo al massimo. Come detto poco sopra, il punto di forza di questo orologio è sicuramente lo schermo che ha una grande diagonale da 1,69 pollici ed è abbastanza luminoso e adatto per tutti gli usi. Il processore è sempre pronto e scattante. Fa girare l'orologio sempre in fluidità in ogni situazione. Durante il mio uso non ho mai riscontrato problemi come lag o impuntamenti del sistema operativo, che ricordo è compatibile con Android e IOS. Le app presenti sullo smartwatch sono in stile Apple e funzionano tutte molto bene. Tuttavia, non è così per quelle di terze parti. Infatti, non sarà possibile collegare tutte le app dello smartphone perché alcune (tipo Telegram) non funzionano. Le notifiche arrivano tutte e si leggono bene, anche se la vibrazione durante il loro arrivo è molto potente e può dare fastidio.

Lo smartwatch si può anche usare per riprodurre musica dallo smartphone, scattare una fotografia, ecc. Ma il suo meglio lo dà sicuramente durante l’attività sportiva. Infatti, è dotato di un cardiofrequenzimetro che, oltre ai battiti, misura anche l’ossigenazione del sangue. Presenti anche il rilevamento del sonno, tempo del jogging, contapassi, calorie bruciate, nuoto, GPS, ecc. Tuttavia, il contapassi sembra segnare qualche passo in più mentre il GPS è abbastanza preciso. Il TrainerRound è certificato IP67 quindi, è resistente alla polvere, agli schizzi d’acqua e a immersioni fino a 1 metro.



Infine, parliamo della batteria che secondo Celly può durare fino a sei giorni. In effetti ha ragione. Infatti, nella prova, dopo una ricarica, il device è arrivato a sfiorare la settimana di utilizzo. Anche se usato con tutte le app attive come GPS, meteo, luminosità massima, cardiofrequenzimetro, ecc, la batteria non abbassa più di tanto la durata assestandosi sui 5/6 giorni. La ricarica avviene tramite cavo USB da una parte e proprietario dall'altra e risulta abbastanza rapida.



Conclusioni



Lo smartwatch TrainerRound è un buon prodotto pensato per chi fa attività fisica. Comunque, se la cava bene anche con tutte le altre funzioni come navigazione, notifiche ecc. I suoi punti di forza sono il display molto grande e luminoso, le App che girano benissimo e una buona autonomia. Tuttavia, il GPS e il contapassi mostrano qualche imperfezione che spingeranno i runner professionisti a cercare altri prodotti più precisi ma anche più costosi. Lo smartwatch Celly TrainerRound nella sua fascia di prezzo è comunque un ottimo prodotto da tenere in considerazione se paragonato ad altri prodotti simili sul mercato. Attualmente lo trovate sul sito celly.com a €59.99, con un ottimo rapporto qualità prezzo.







Caratteristiche Tecniche





Materiale: Silicone

Colore primario: Nero

Frequenza Cardiaca: si

Monitoraggio fasi del sonno: si

Conteggio calorie: si

Calcolo distanza percorsa: si

GPS: si

Notifiche smartphone: si

Impermeabilità IP67: si

