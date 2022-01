Pratici e funzionali, ecco come funzionano i faretti Led

I faretti Led vanno molto di moda al giorno d'oggi, soprattutto per quanto riguarda l'illuminazione degli esterni, come ad esempio giardini, balconi e prati, ma anche negli ambienti interni, nel momento in cui c'è da arredare casa con personalità e stile.

A cosa devono sostanzialmente questo successo? Le motivazioni di questa diffusione di massa vanno ricondotte in pratica sia alla componente ecologica sia a una mera questione di sicurezza.

L'ottimizzazione dei consumi energetici e l'illuminazione di ogni angolo sono alcuni dei fattori che incidono sulla decisione finale d'acquisto dei faretti Led.

Come funzionano i faretti Led?

In raffronto alle lampadine tradizionali, il funzionamento dei faretti Led ruota attorno a pochi aspetti. A livello di efficienza e di performance, non c'è il minimo paragone: i faretti Led si lasciano ampiamente preferire, perché sono versatili e hanno una durata maggiore.

L'illuminazione garantita dai faretti Led, infatti, si dimostra istantanea e durevole nel corso del tempo: non occorre alcuna fase di riscaldamento. Basti pensare che anche dopo 50.000 ore dal loro utilizzo, vale a 10 anni di distanza dall'acquisto, i faretti Led mantengono quanto meno il 70% della loro efficienza. Hai idea di quante lampadine classiche avresti già cambiato in questo lasso di tempo?

Il fascio di luce emesso è potente e non invasivo. Inoltre, non deperisce con il passare del tempo. Questo vuol dire che non è sensibile alle temperature esterne.

Per comprendere a fondo la logica di funzionamento dei faretti Led, a prescindere dal modello adottato, è opportuno sapere che non viene generato alcun calore. Quest'ultimo viene trattenuto all'interno e smaltito all'esterno in seguito mediate l'ausilio di appositi dissipatori.

Se intendi acquistare i faretti Led, tieni conto che non rischi di ritrovarteli danneggiati o infiammati, come potrebbe avvenire con le tradizionali lampadine. Qui, il problema della dispersione energetica non sussiste minimamente. In molti, a tal proposito, se ne servono anche per ottimizzare al meglio le prestazioni dei condizionatori: gli impianti raffrescano l'aria senza troppa fatica. Dato che non viene emesso calore, infatti, non si registra alcun aumento della temperatura negli spazi interni. Il non plus ultra, quindi, anche in materia di comfort domestico.

Il bello? La manutenzione è prossima allo zero. Il livello di resistenza agli urti è davvero notevole.

Eccezion fatta per la pulizia e per la definitiva sostituzione (in genere, ogni 10.000 ore di utilizzo), si capisce subito che acquistare i faretti Led è un vero e proprio affare.

Una soluzione versatile in materia di illuminazione domestica

I faretti Led da interno si adattano alla perfezione a ogni contesto abitativo: in primo luogo sono compatibili con qualsiasi attacco.

Inoltre, sono realizzati con emissione di luce bianca e in vari colori, dal giallo al verde, dal rosso al blu.

A volte, è sufficiente ricorrere a due faretti Led per rinnovare del tutto l'aspetto di una stanza di casa, ammodernandola.

Faretti Led da interno: dove installarli?

Tra gli ambienti interni di casa, dove i faretti Led non devono mai mancare, vi è di certo il corridoio di ingresso: l'accensione istantanea è molto pratica nel momento in cui rincasi o quando inviti gli ospiti.

Anche in cucina, la presenza di faretti Led da interno è molto positiva, perché consente di godere di un ambiente ben illuminato. Ciò che ci vuole, se devi cucinare con cura.

Il ruolo del dimmer

Spesso, i faretti Led possono contare sulla presenza di un dimmer, componente che gioca un ruolo strategico davvero importante.

Di cosa si tratta? In sintesi, di un regolatore di intensità del fascio di luce. Se nel tuo appartamento ci sono stanze dove si trascorre meno tempo rispetto ad altre, è il caso di fare affidamento sui dimmer, proprio perché non ti serve lo stesso livello di intensità del fascio di luce.

Per ciò che concerne le stanze dove si passa più tempo, abbinare i faretti Led da interno con sistemi di domotica, garantisce atmosfere davvero gradevoli e altamente personalizzate.

Conclusioni

In sostanza, i faretti Led testimoniano i passi in avanti che negli ultimi anni sono stati effettuati nel mercato dell'illuminazione domestica: a livello ambientale, energetico ed economico, scegliendoli hai solo da trarne evidenti benefici.

Illuminazione impeccabile, taglio dei costi sulla bolletta elettrica, rispetto ambientale e consumi energetici ottimizzati. Ecco cosa puoi aspettarti, una volta acquistati i faretti Led.

Insomma, praticità e funzionalità in una comoda soluzione all-in-one.

