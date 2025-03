Come valorizzare le soft skills nel CV: consigli pratici

Come probabilmente sanno tutti coloro che si sono trovati a cercare un posto di lavoro, possedere ottime competenze tecniche, per quanto di fondamentale importanza, molto spesso non è sufficiente per distinguersi nel mercato del lavoro.

La gran parte delle aziende, infatti, pone sempre una maggiore attenzione alle “soft skills”, espressione inglese con cui si indicano le competenze trasversali, ovvero le abilità relative all’interazione con colleghi, clienti, collaboratori, fornitori ecc.

È del tutto ovvio che un candidato in grado di dimostrare al recruiter ottime soft skills unite a ottime competenze tecniche (hard skills) ha sicuramente maggiori probabilità di essere selezionato rispetto a chi mette in luce soltanto le seconde.

Un modo efficace per valorizzare al massimo le proprie competenze trasversali è predisporre un Curriculum Vitae (CV) che metta in luce non soltanto il percorso formativo e le esperienze lavorative, ma anche le abilità personali più rilevanti per la posizione alla quale si ambisce.

Integrazione delle soft skills nella sezione “Esperienze lavorative”

Per valorizzare al meglio le proprie soft skills quando si predispone il proprio CV, può risultare molto utile inserirle nel contesto delle esperienze lavorative.

Per esempio, un conto è scrivere genericamente “ottime capacità comunicative” e un altro è scrivere “gestione della comunicazione con clienti e fornitori internazionali per la risoluzione delle problematiche operative”.

In sostanza, accennare a situazioni lavorative reali nelle quali si è avuto modo di mettere a frutto determinate capacità, le rende sicuramente più credibili agli occhi dei selezionatori.

Creazione di una sezione dedicata specificamente alle soft skills

Oltre a inserirle nella sezione “Esperienze lavorative”, potrebbe risultare utile anche dedicare alle soft skills una sezione specifica.

In questa sezione si possono inserire le competenze quali la capacità di lavorare in team, le buone capacità di comunicazione, la resistenza allo stress, l’adattabilità ai vari contesti, le capacità di leadership, le qualità di problem solving, la resilienza, la creatività, la capacità di negoziazione ecc.

È però consigliabile evitare di essere troppo generici; per esempio; invece di indicare semplicemente “capacità di lavorare in gruppo”, si può essere più specifici scrivendo “collaborazione efficace con i vari team dell’organizzazione per il raggiungimento degli obiettivi aziendali”.

Ovviamente, qualora si posseggano certificazioni relative a corsi o ad altre esperienze specifiche che hanno contribuito a sviluppare o migliorare determinate abilità, è sicuramente utile farne menzione.

L’importanza della personalizzazione del CV

Il CV non deve essere necessariamente un documento “statico”; anzi, personalizzarlo in modo adeguato è una strategia da prendere in attenta considerazione. Si può partire da un modello di Curriculum Vitae e poi modificarlo in base a ogni offerta di lavoro ha di norma requisiti specifici ed è quindi opportuno personalizzare il CV in base al tipo di offerta.

Prima di inviare il Curriculum Vitae, quindi, è importante analizzare con attenzione l’annuncio e individuare quali sono le hard e le soft skills che più possono risultare utili in quel determinato contesto aziendale. Fatta questa analisi, è necessario adattare il curriculum evidenziando le competenze tecniche e quelle trasversali più pertinenti.

Non si tratta ovviamente di “ostentare” in modo sbagliato le proprie capacità, bensì di dare risalto a determinate abilità che si hanno e che risultano importanti in un determinato contesto lavorativo.

Un banale esempio: se nell’annuncio di lavoro è chiaramente richiesta al candidato una “buona capacità di leadership”, nel proprio curriculum si può enfatizzare un’esperienza in cui si è avuta la responsabilità di guidare un team che gestiva un determinato progetto.

Questa personalizzazione del CV serve anche a mostrare ai selezionatori che si è prestata notevole attenzione alle richieste dell’annuncio e che si hanno le competenze richieste.

