Anticipo Serie A : Verona - Bologna 2-1

Successo in rimonta per il Verona, non in serata Simeone, che manca un'ottima occasione subito in avvio e si fa ipnotizzare due volte da Skorupski a tu per tu nei primi minuti della ripresa.avanti al 14' con Orsolini, favorito dal 'liscio' di Gunter. Ilattacca a testa bassa e raggiunge il pari col colpo di tacco al volo di Caprari su cross di Lazovic (38'). Pressione gialloblù anche nella ripresa. Ottimo Skorupski sul destro di Caprari, ma l'estremo non può nulla sull'incornata di Kalinic (85') servito da Lasagna.

