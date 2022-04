Anticipo Serie A : Milan Genoa 2-0 Spezia Inter 1-3

Riprende la marcia del Milan che, reduce da due pareggi di fila, al Meazza batte 2-0 il Genoa e torna in testa alla classifica con 2 punti sull'Inter. I rossoneri partono forte all'11' sono già in vantaggio: dalla destra perfetto cross di Kalulu sul secondo palo per il 'piattone' vincente di Leao. Il Genoa prova a reagire, Milan in controllo, anche se Galdames a fine 1° tempo sfiora il pari. Nella ripresa ritmi bassi, tentativi di Saelemaekers, Giroud e Leao prima del 2-0 di Messias che, al secondo tentativo, riesce a superare Sirigu (88').

Colpo a La, primato in classifica (in attesa stasera del) e il jolly del recupero a Bologna (27 aprile): sorride l', che vince 1-3 al Picco. Liguri intraprendenti e subito chance per Gyasi: Handanovic salva (6').Al primo affondo, però, i nerazzurri passano: Brozovic per D'Ambrosio, sponda aerea e palla di nuovo al croato che esplode un sinistro dritto all'incrocio (31'). Ripresa. Minaccioso Erlic, Perisic spreca togliendo a Dzeko un gol sicuro, Barella impreciso. Lautaro raddoppia (73'),Maggiore accorcia (88'),tris Sanchez (93')

