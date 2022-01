GTA Online: disponibile l’Obey I-Wagen, SUV amico dell’ambiente

È ora di pensare al futuro, ma a piccoli passi. Pace mondiale? No, grazie. Sanità pubblica? Ma andiamo. Un SUV completamente elettrico? Va bene, è un inizio. L'innovativo Obey I-Wagen salverà una fetta di ozono in cielo solo grazie a te.

Ora disponibile da Southern San Andreas Super Autos.



GTA$ e RP doppi nella missione finale di Fuga di dati a South Central

Uno degli indizi sul telefono di Dr. Dre punta direttamente a un raduno fra gang: le Famiglie e i Ballas, riunite dalla causa del crimine. Riunisciti al Davis Mega Mall, segui i Ballas fino a Rancho, nel territorio dei Vagos e scopri se puoi accaparrarti le tracce.

Completa le indagini e ottieni GTA$ e RP doppi nella missione finale diFuga di dati a South Central.

GTA$ e RP tripli in tutte le missioni ricevute da Simeon

Simeon Yetarian non è il tipo di uomo d’affari che si lascia ignorare. Se il magnate si degna di telefonarti, tu rispondi: tutte lemissioni ricevute da Simeon fruttano GTA$ e RP tripli per i prossimi sette giorni e includono lemissioni di recupero della Premium Deluxe. Se ti perdi la sua chiamata, puoi lanciare le missioni ricevute da un contatto dal menu di pausa.

GTA$ e RP doppi in Caccia all'uomo

Di solito, se ti sembra di avere un bersaglio dipinto sulla schiena hai dei gravi problemi di paranoia. InCaccia all’uomo, questo fenomeno è una cupa realtà: due squadre, ognuna con un giocatore a rotazione con un bersaglio sulla schiena, devono colpire il bersaglio altrui e proteggere il proprio. Ci sono bonus extra per gli scontri tra bersagli e tutti i partecipanti riceveranno GTA$ e RP doppi.



Bonus e sconti dell’armeria

Chi ha acquistato e sbloccato una finitura per armi dell’Agenzia dall’armeria dell’Agenzia, completandoOmicidi in linea, Viaggi sballati, e aiutando Dr. Dre a rimediare al suo furto di dati, riceverà un gustoso bonus da 200.000 GTA$, entro 72 ore dal completamento. Potrai potenziare la tua Agenzia con un’armeria con uno sconto del 30% e acquistare tutte le armi al suo interno con lo stesso sconto.

Veicolo trofeo della settimana: Karin Calico GTF

Supera i tuoi avversari e battili sul tempo in unaserie di inseguimenti cinque volte consecutive in questa settimana per ricevere una Karin Calico GTF, il sogno di ogni appassionato di tuning.

Area di prova: Karin Previon, Emperor Vectre e Pfister Comet S2

Scopri la sensazione di mettere le mani su un nuovo volante e di far cantare un motore sconosciuto. Prova la Karin Previon, l’Emperor Vectre e la Pfister Comet S2 passando dall’area di prova dell’Autoraduno di LS senza spendere nulla.



Il veicolo da primo premio della settimana: Declasse Drift Tampa

Fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d’abbigliamento, snack e premi misteriosi di ogni tipo. Il primo premio della settimana è la Declasse Drift Tampa, un’auto massiccia degna di tutte le esclamazioni di terrore che fa strillare ai pedoni che la incrociano.

SCONTI:

Oltre agli sconti sull’armeria, abbiamo a disposizione offerte su un’ampia gamma di veicoli. Che tu sia a caccia dell’adrenalina fornita dall’anfibio Blazer Aqua, della protezione del Boxville blindato o delle curve sinuose della Coquette D10, avrai pane per i tuoi denti. Qui sotto c’è la lista completa:

Veicoli:

40% di sconto su HVY Barrage

50% di sconto su Nagasaki Blazer Aqua

40% di sconto su Brute Armored Boxville

30% di sconto su Emperor Vectre

40% di sconto su Progen Itali GTB/GTB Custom

50% di sconto su Annis Elegy Retro Custom

40% di sconto su Invetero Coquette D10

40% di sconto su JoBuilt Hauler Custom

60% di sconto su MTL Wastelander

