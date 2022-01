Covid, nel mondo 5 Mln 573.498 morti : stabile incidenza e cala l'Rt

Il numero delle vittime causate dalla pandemia da Covid-19 è salito a quota 5 milioni 573.498, e quello dei casi di contagio accertati dall'inizio dell'emergenza sanitaria è pari a 342mln 155.877. Questi gli ultimi conteggi riportati dal Corriere della Sera. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito al mondo dalla pandemia in termini assoluti con più di 860.000 morti e 69 mln 308.000 casi accertati. Seguono per numero di vittime, il Brasile che ne conta oltre 622.000, l'India con 487.693 e la Russia con 324.060 morti.

Nel monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, l'di nuovi casiogni 100 mila abitanti si è stabilizzata e segna 2.011 da 1.988;medio è in calo a 1,31 (da 1,56).anche l'occupazione in Intensiva, 17,3% (da 17,5%), mentre cresce in reparto (da 27,1 a 31,6% in 7 giorni). Sette le Regioni/Province autonome a rischio alto, per 11 rischio moderato. Crescono lievemente i casi trovati con tracciamento,no quelli sintomatici.

Le dosi di vaccino somministrate sono pari a 122 mln 719.549, il 98,7% di quelle consegnate. Hanno completato il ciclo vaccinale 47 mln 017.190 persone, l'87,05% della popolazione sopra i 12 anni. Lo si apprende dal rapporto del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. Dosi booster a oltre 29 mln, pari al 73,35% della popolazione interessata. I bambini tra 5 e 11 anni che hanno ricevuto la prima dose sono 960.523, il 26,27%, mentre quelli che hanno completato il ciclo sono 235.677, il 6,45%.

Altre News per: covidmondomortistabileincidenzacala