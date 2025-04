Covid-19 : Nel mondo oltre 93 mln di contagi e 2 mln i morti

Ha superato quota 2 milioni il numero dei casi di contagio da Covid-19 registrato in Germania dall'inizio della pandemia, di cui 22.368 nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l'istituto tedesco Robert Koch e l'università americana Johns Hopkins, secondo cui i casi di guariti nel paese europeo sono stati 1,64 milioni. Con i suoi 83 milioni di abitanti, la nazione più popolosa dell'Ue ha registrato altri 1.113 decessi in un giorno, per un totale di 44.994.

Un algoritmo, ispirato al linguaggio umano, prevede come i virus di influenza, Hiv e SarsCoV2 mutano per sfuggire al sistema immunitario e ai vaccini. Ciò significa poter precedere i virus, individuando precocemente i bersagli di farmaci e vaccini. Pubblicata su Science, la scoperta è del Massachusetts Institute of Technology. Il modello è stato applicato alle varianti inglese e sudafricana del virus SarsCoV2: individuate sequenze da sorvegliare. Ora si attendono i risultati, sottoposti a revisione scientifica.

Sono 17.246 i tamponi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime sono 522. Entrambi i dati sono in aumento rispetto al giorno precedente, 507 vittime e 15.774 nuovi casi. 160.585 i tamponi processati, meno 15mila. Risale da 8,9% a 10,7% il tasso di positività. Calano di 22 unità le terapie intensive 20.115 nuovi guariti, -3394 gli attuali positivi. Le vittime da inizio pandemia si attestano a 80.848. 2.587 nuovi casi in Lombardia, 2.076 in Veneto e 1.867 in Sicilia.

