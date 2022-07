TOWER OF FANTASY nuovo Battle Trailer

Oggi, Level Infinite e Hotta Studios svelano l’adrenalinico nuovo trailer di Tower of Fantasy, incentrato su intense battaglie armate, al centro dell’esperienza single player e multiplayer, sia PvE sia PvP.

Una delle caratteristiche più interessanti di Tower of Fantasy sono le armi, che possono essere trasformate grazie ai potenziamenti e sono disponibili in diverse rarità, con attributi crescenti. Ogni arma ha quattro tipi di abilità: attacco generale, schivata, caratteristica specifica e combinazione. Le abilità di attacco generale sono ulteriormente suddivise in attacchi speciali e stalli. Attualmente ci sono dodici tipi di armi nel gioco, tre delle quali possono essere equipaggiate in qualsiasi momento.

Ognuna di queste armi avrà effetti diversi durante la battaglia:

Combination Attack: Quando il bersaglio di un attacco è completamente carico, cambiare arma può innescare un attacco combo.

Phantom Time: Schivare prima che il mostro colpisca attiverà il Phantom Time e l'accumulo energetico di base dell'arma. Cambiando arma si attiverà l'attacco combo.

Elemental Restraint: I mostri hanno debolezze uniche, scatenate l'attacco elementale corretto per infliggere più danni.

Non-Attribute Shield: Questo scudo non ha resistenza elementale, non ha effetto di riduzione del danno elementale e l'utilizzo è consigliato assieme alle armi che sfruttano le debolezze del mostro.

Physical Shield: Il Cyan Physical Shield ha una probabilità significativamente inferiore di essere distrutto con impatto diretto. Le armi elementari possono sfruttarne le debolezze.

Tower of Fantasy è in uscita nel Q3 del 2022. Oltre 1 milione di giocatori si sono già registrati sul sito web ufficiale , così come su Steam Epic Game Store , the App Store and Google Play

Altre News per: towerfantasynuovobattletrailer