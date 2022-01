ROCCAT, PRESENTA GLI AURICOLARI DA GAMING SYN BUDS CORE

ROCCAT pluripremiato brand di periferiche PC di proprietà di Turtle Beach, svela oggi i nuovissimi earbuds da gaming Syn Buds Core. I Syn Buds Core sono earbuds cablati con jack da 3.5mm progettati per i gamer che giocano su più piattaforme in cerca di una soluzione versatile per il loro audio da gaming. I nuovi auricolari ROCCAT assicurano un audio immersivo grazie ai driver da 10mm, e offrono una chat cristallina su ogni piattaforma, fissa o mobile. Gli auricolari Syn Buds Core dispongono di un cavo da 1,2m con microfono in linea e controllo volume, oltre ad un tasto multifunzione per rispondere e terminare facilmente una chiamata. I Syn Buds Core garantiscono versatilità e performance e sono disponibili da ora su www.roccat.com e presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 24,99 €.

"Che si tratti di giocare, ascoltare musica o allenarsi, gli auricolari Syn Buds Core offrono il massimo della comodità e del comfort, oltre ad un audio di alta qualità," dichiara René Korte, fondatore di ROCCAT e General Manager per le periferiche PC di Turtle Beach. "Il mobile gaming è già enorme e sta diventando sempre più grande, quindi abbiamo creato i Syn Buds Core per i fan di ROCCAT e per i gamer che vogliono ottenere il massimo dai loro auricolari. I Syn Buds Core rappresentano una fantastica aggiunta al nostro portfolio in quanto offrono durata e componenti di qualità ad un prezzo accessibile."

Gli auricolari Syn Buds Core possono essere collegati a qualsiasi dispositivo compatibile con un'interfaccia audio da 3,5 mm. L'audio ricco, chiaro e coinvolgente pulsa attraverso potenti driver da 10 mm, rendendo il gaming in movimento un'esperienza audio di qualità. I Syn Buds Core dispongono inoltre di una custodia in tessuto per un facile trasporto, oltre a tre diversi ear tip in silicone per garantire la perfetta vestibilità. I Syn Buds Core arrivano in ash black, con il logo ROCCAT in evidenza in silver grey, per un look elegante e raffinato. Per maggiori informazioni su prodotti e accessori PC di ROCCAT, visita ROCCAT.com

