Gli sport su cui scommettere preferiti dagli italiani

In Italia si praticano praticamente tutti gli sport esistenti al mondo, e i risultati conseguiti da atleti, singole e squadre, italiani nelle varie discipline nel corso degli anni sancisce l’importanza che ha lo sport nella nostra nazione. Difatti nel Bel Paese non è soltanto il calcio seguito e amato, anche se resta in assoluto lo sport per eccellenza in Italia. Le pallacanestro ha un seguito enorme, così come la pallavolo, e a differenza del calcio, in queste discipline molto seguito è anche la “versione” femminile. Difatti se si accede a siti e piattaforme per le scommesse da migliorsitodiscommesse.net, ci si rende conto di quali sono le preferenze degli italiani in termini di scommesse sportive.

La Formula Uno sempre presente nei menù degli operatori

Quest’anno la quota sulla vittoria di Verstappen prima che iniziasse il Mondiale di Formula Uno era di oltre 6,50 cosa che avrà fatto felice chi ha puntato sull’olandese. La Formula Uno è sicuramente uno degli sport maggiormente seguiti in Italia, anche per via della presenza della nostra scuderia Ferrari, marchio prestigioso e punto di riferimento di questo sport da oltre un secolo.

Basket: NBA su tutti, ma anche Eurolega

Il torneo NBA è seguitissimo in Italia fin dalle prime Pay TV attive nel nostro paese nel secondo millennio. Il campionato americano è una delle grandi attrazioni anche delle principali emittenti televisive attuali, sia in streaming che satellitari, e il seguito di scommettitori che amano giocare sugli eventi della pallacanestro è pari a quello di colori i quali seguono le partite in televisione. In Italia viene seguita anche la Serie A1 nostrana oltre all’Eurolega, le cui quote sono sempre abbastanza avvincenti.

Il tennis: giocato molto spesso nella fase iniziale dei tornei

Le grandi competizioni di tennis sono molto seguite, in particolare grazie anche agli investimenti delle piattaforme di diretta streaming degli eventi. In particolare le fasi iniziali dei tornei sono appetitose per gli scommettitori, che trovano quote basse ma molto facili da vincere, permettendo loro di poter ipotizzare una strategia per le giocate.

Il calcio: protagonista incontrastato delle scommesse

Quando si parla di scommesse sportive non si può comunque fare a meno di citare quelle sul calcio. Questo è lo sport più amato in assoluto nella nostra nazione, e contribuisce in maniera veemente a far aumentare del 10% la spesa pro capite per ciò che concerne le scommesse online. Inoltre le funzioni live hanno aumentato l’appeal di questo settore in maniera esponenziale, opzione che abbinata alle innumerevoli piattaforme che trasmettono partite di calcio diventa di assoluto valore.

