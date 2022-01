Celly presenta quattro nuovi smartwatch e fitness tracker

L’attenzione al benessere e all’adozione di uno stile di vita più salutare è un tema sempre più centrale nella vita delle persone, che hanno imparato ad affidarsi a strumenti tecnologici e applicazioni in grado di monitorare l’attività fisica, la routine quotidiana e i propri progressi sportivi, sia in casa sia outdoor. Le informazioni rilevate da questi dispositivi possono, inoltre, rivelarsi utili per cogliere eventuali segnali del proprio corpo e approfondirli mediante consulto medico.



Per rispondere alla crescente richiesta di prodotti che possano soddisfare le esigenze di diverse tipologie di utenti, Celly – marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet – ha ideato la nuova gamma TRAINER, composta da due smartwatch e due smartband compatibili con gli smartphone Android e iOS e dotati di una vasta gamma di funzionalità per tenere sotto controllo la propria salute.



TrainerRound e TrainerWatch: un unico hub per raggiungere i propri obiettivi di benessere



TrainerRound e TrainerWatch sono i nuovi smartwatch di Celly, simili nelle caratteristiche e funzionalità ma diversi nel design. Infatti, sebbene entrambi vantino un display colorato full touch da 1,69’’, lo schermo di TrainerRound ha una forma circolare, mentre quello di TrainerWatch è caratterizzato da linee squadrate. Entrambi i dispositivi offrono innovative funzionalità per il monitoraggio della salute – dal rilevamento del battito cardiaco, della pressione sanguigna e della saturazione, fino all’analisi automatica delle fasi del sonno – alle quali si aggiungono utili funzioni per monitorare i propri progressi nell’allenamento, come il calcolo delle calorie, dei passi e della distanza, e il rilevamento del tempo di allenamento.

Inoltre, TrainerRound e TrainerWatch si integrano perfettamente con gli smartphone Android e iOS per abilitare la gestione di chiamate, messaggi e notifiche, oltre a controllare da remoto la musica e la fotocamera, e attivare l’utile funzione “trova smartphone”.

Infine, grazie alla resistenza all’acqua e alla polvere, con certificazione IP67, e all’autonomia della batteria di 6 giorni, i due smartwatch di Celly rappresentano l’alleato ideale per accompagnare gli utenti nelle loro giornate, a prescindere dalle condizioni e dall’attività.



TrainerRound e TrainerWatch saranno disponibili a partire dalla prima metà di novembre a un prezzo al pubblico consigliato di 59,99 €.





TrainerThermo: il fitness tracker per monitorare benessere e performance



TrainerThermo è lo smartband di Celly che combina le funzionalità più popolari per il monitoraggio della salute con tool utili a tenere sotto controllo le proprie attività quotidiane. TrainerThermo, infatti, consente di rilevare con un semplice clic la propria temperatura corporea, una funzionalità particolarmente utile sia per accorgersi tempestivamente di eventuali problemi sia per rispondere alle nuove esigenze dettate dalle attuali normative.

Il fitness tracker di Celly prevede, inoltre, il monitoraggio del battito cardiaco, della pressione sanguigna e della saturazione, nonché il rilevamento automatico delle fasi del sonno, per ottenere una panoramica generale della propria forma fisica. Infine, TrainerThermo permette di misurare le calorie bruciate, di calcolare i passi e la distanza percorsa, per ottenere il massimo da ogni sessione di allenamento e tenere traccia di tutti i propri progressi.

Il nuovo fitness tracker monta un display colorato single touch da 0,96’’, tramite il quale è possibile ricevere avvisi per chiamate, messaggi e notifiche, e garantisce un’autonomia di 3 giorni.



TrainerThermo sarà disponibile a partire dalla prima metà di novembre a un prezzo al pubblico consigliato di 34,99 €.



TrainerBand: lo smartband entry level con tutte le funzionalità per migliorare le proprie prestazioni

TrainerBand è il fitness tracker ideale per chi desidera iniziare a monitorare la propria attività sportiva, offrendo le funzionalità più amate a un prezzo accessibile. TrainerBand, infatti, è in grado di rilevare i passi fatti e la distanza percorsa, di monitorare il tempo di allenamento, il battito cardiaco e le calorie bruciate, oltre ad analizzare automaticamente le fasi del sonno, permettendo agli utenti di ottenere un’overview della propria routine quotidiana e dell’attività sportiva per rimanere motivati e raggiungere i propri obiettivi.Anche TrainerBand è dotato di un display colorato single touch da 0,96’’, perfetto per interagire con le notifiche del cellulare, e vanta un’autonomia di 6 giorni.TrainerBand sarà disponibile a partire dalla prima metà di novembre a un prezzo al pubblico consigliato di 19,99 €.I nuovi smartwatch e fitness tracker di Celly sono compatibili con gli smartphone Android e iOS e consentono di monitorare le proprie statistiche tramite le applicazioni dedicate: Da Fit per TrainerRound e TrainerWatch, Lefun Health per TrainerThermo e FitPro per TrainerBand.Per maggiori informazioni sulla gamma, visitare il sito Celly.com

