Come Disegnare un Logo a Mano Libera

Il logo è un importante simbolo di riconoscimento della tua azienda o marchio.

Funziona un po’ come un biglietto da visita, ma in versione grafica, che aiuta le persone a riconoscere la tua azienda, ciò che vendi, e come lo vendi.

Al giorno d’oggi, anche le più piccole aziende possiedono un logo unico, il quale può essere graficamente complesso o semplice, rappresentato da pittogrammi oppure solo dal nome aziendale adottando un font unico, in linea con lo spirito aziendale.

Il logo viene creato da un grafico professionista oppure automaticamente online, seppur quest’ultima opzione non garantisce unicità e originalità, in quanto può essere adottato da chiunque e non è creato su misura per la tua impresa.

Avere ed esporre su prodotti, sito web e all’ingresso del negozio, così come sul merchandise e sulle shoppers, il proprio logo aziendale consente anche di migliorare le vendite, offrendo un contatto più diretto e caloroso con i clienti.

Tuttavia, alcune imprese possono trovare costoso il servizio di un grafico professionista, o trovare i loghi professionali fin troppo perfetti e non in grado di ben rappresentare uno spirito aziendale semplice, come quello che contraddistingue un ristorante rustico, un negozio di abbigliamento ecosostenibile, etc.

È possibile disegnare un logo a mano libera?

Ecco alcuni consigli per buttare giù qualche schizzo di prova, magari per poi avvalersi di un servizio professionale, ma a costi ridotti avendo già una bozza.

Prendi spunto

Le tue capacità di disegno sono scarse o non sai da dove cominciare?

Ispirati a ciò che è più in linea con il tuo settore, negozio, spirito aziendale, e prendi spunto online. Cerca immagini, disegni, e loghi simili già esistenti a cui ispirarti per disegnare a matita i primi contorni del logo.

Fidati, è più facile di quanto si possa immaginare, e il risultato non deve essere perfetto. Anzi.

Lascia che ciò che disegni sia elementare, perché dovrai arricchirlo e migliorarlo nei giorni seguenti, quando la tua mente avrà le idee più chiare.

In alternativa, puoi affidarti ad amici o parenti che hanno capacità artistiche migliori per una prima bozza.

Per ringraziare i tuoi collaboratori, offri loro dei gadget che potrai personalizzare con il tuo nuovo logo una volta pronto. Sapevi che uno dei metodi pubblicitari più efficaci, economici, e utilizzati al mondo sono le matite personalizzate?

Regalandole a clienti e persone vicine al tuo settore potrai ottenere visibilità per il tuo brand aziendale. Guarda quanti modelli di matite personalizzabili esistono qui.

Arte digitale

Sapevi che puoi disegnare a mano anche al computer?

Utilizzando una tavoletta grafica, puoi sfruttare la potenza digitale per creare loghi e disegni su programmi come Photoshop.

Ricorda però che il logo deve essere stampabile sui prodotti e utilizzabile anche online sui social e siti web, deve quindi essere ridimensionato secondo le necessità.

A colori o in bianco e nero?

Fai alcune prove, tenendo a mente che un logo in bianco e nero comunica in modo diverso rispetto a uno a colori.

Il risultato potrebbe attirare un tipo di pubblico piuttosto che un altro; quindi, dovresti conoscere un minimo i tuoi clienti, oppure fare ricerche online per capire quale versione è più adatta ai tuoi clienti.

Se vuoi realizzare un nuovo logo per la tua azienda, comincia con uno schizzo a mano libera e dai sfogo alla tua creatività.

Altre News per: comedisegnarelogomanolibera