Come comprare visualizzazioni su YouTube nel 2022: top 5 siti

Avrai sicuramente sentito parlare della pratica di comprare visualizzazioni su YouTube.

Nel 2022, questa modalità di promozione di marketing è ancora ben diffusa. Anzi, i dati ci dimostrano che si sta espandendo sempre di più.

Ed ecco alcuni dei siti Web più popolari per l'acquisto di visualizzazioni di YouTube:

ComprareFollower

SocialBoss

Liketron

PopularityBox

Followerius

Se te lo stai chiedendo, puoi stare tranquillo/a sapendo che la maggior parte delle personalità di spicco nel mondo dello spettacolo, della musica, dell’arte, della politica, della cucina e altro ancora adottano questa strategia nella loro campagna di sponsorizzazione dei contenuti.

Ogni personalità influente nel suo campo, inoltre, possiede un canale YouTube che sfrutta per pubblicare video e altri contenuti. Se prendiamo, ad esempio, lo chef stellato Gordon Ramsay, il suo canale YouTube è una vera e propria fonte di intrattenimento, nonché di entrate economiche per lo chef.

Come ben saprai, YouTube offre un sistema di monetizzazione dei video che richiede certi prerequisiti. In questa guida pratica, scoprirai come poter comprare visualizzazioni su YouTube al fine di ottenere delle entrate extra o guadagnarti interamente da vivere con il tuo canale.

Migliori 5 siti dove comprare visualizzazioni YouTube: un primo sguardo

Là fuori è pieno di siti e piattaforme che offrono visualizzazioni YouTube a buon mercato.

Tuttavia, è sempre bene domandarsi da dove provengano questi pacchetti di visualizzazioni, se siano di buona qualità e, soprattutto, se siano delle truffe ben mascherate.

Questo può causare qualche grattacapo o, addirittura, della vera e propria ansia da scelta. Ma, per tua fortuna, siamo qui per aiutarti a controllarne il rischio.

Abbiamo testato per te numerosi siti ed individuato i migliori 5 dove comprare visualizzazioni YouTube per il tuo canale.

Continua a leggere per scoprirli!

Al primo posto sulla lista troviamo ComprareFollower. Dal loro sito comprarefollower.net avrai accesso a numerosi servizi, tra cui quello per comprare views YouTube.

Il servizio di ComprareFollower ha saputo stupirci davvero, soprattutto per via della qualità delle visualizzazioni YouTube, ma anche la professionalità dimostrata dal team che offre il servizio.

Inoltre, la varietà di certo non manca. Ecco alcuni dei pacchetti in offerta:

100 visualizzazioni YouTube : 1,69€;

: 1,69€; 500 visualizzazioni : 3,79€;

: 3,79€; 1000 visualizzazioni : 5,39€;

: 5,39€; 2000 visualizzazioni : 11,29€;

: 11,29€; 5000 visualizzazioni : 25,29€;

: 25,29€; 10.000 visualizzazioni: 45,49€.

Il servizio arriva fino ad un massimo di 100.000 visualizzazioni Youtube, che sono tante e sono indicate per canali YouTube già avviati.

Sulla base della nostra esperienza, dopo aver acquistato alcuni dei servizi di ComprareFollower abbiamo goduto di un aumento di visibilità offertoci nientedimeno che dall’algoritmo di YouTube. Dunque, è stata una spesa valida.

Abbiamo voluto testare ulteriormente i servizi della piattaforma. Ecco i benefici che abbiamo constatato:

Servizio clienti dedicato : attivo 24/7, ha saputo rispondere rapidamente alle nostre semplici domande;

: attivo 24/7, ha saputo rispondere rapidamente alle nostre semplici domande; Erogazione rapida : abbiamo ricevuto le views YouTube in maniera organica nel giro di massimo 2 giorni;

: abbiamo ricevuto le views YouTube in maniera organica nel giro di massimo 2 giorni; Anonimato totale : non ci hanno chiesto nessun dato personale, solo l’URL del nostro canale YouTube e il metodo di pagamento con cui volevamo saldare il servizio;

: non ci hanno chiesto nessun dato personale, solo l’URL del nostro canale YouTube e il metodo di pagamento con cui volevamo saldare il servizio; Varietà di metodi di pagamento : abbiamo potuto scegliere tra numerosi metodi per comprare views YouTube;

: abbiamo potuto scegliere tra numerosi metodi per comprare views YouTube; Garanzia soddisfatti o rimborsati: abbiamo avuto 15 giorni per richiedere i nostri soldi. Abbiamo testato il servizio con un paio di ordini e non abbiamo riscontrato lentezze o lamentele ingiustificate.

Insomma, se vuoi comprare visualizzazioni per il tuo canale YouTube su ComprareFollower, noi non possiamo che consigliarti il servizio, dal momento che ne siamo rimasti piacevolmente sorpresi!

Comprare visualizzazioni su YouTube.

2. SocialBoss

Mettiamo in seconda posizione SocialBoss, una piattaforma gemella di ComprareFollower ma con un’impronta più internazionale.

Se su ComprareFollower si tratta principalmente di visualizzazioni YouTube italiane, su SocialBoss riceverai views YouTube internazionali.

Ciò non significa che non otterrai visualizzazioni YouTube italiane, significa che avrai un’esposizione più internazionale. Se vuoi ottenere visibilità in tutto il mondo, allora potresti avere bisogno di SocialBoss, ma ricorda che dovrai fare video in inglese, se non addirittura in altre lingue!

Ecco alcuni dei servizi di visualizzazioni YouTube che puoi acquistare su SocialBoss:

500 views : 4,49$;

: 4,49$; 1000 views : 6,49$;

: 6,49$; 3000 views : 18,99$;

: 18,99$; 5000 views : 29,99$;

: 29,99$; 10.000 views : 53,99$;

: 53,99$; 20.000 views: 107,99$.

Ci sono delle garanzie? Sì, sono molto simile a quelle di ComprareFollower.

Facciamo comunque un elenco:

Garanzia soddisfatti o rimborsati : avrai 14 giorni di tempo per ricevere il rimborso dopo aver ordinato un servizio;

: avrai 14 giorni di tempo per ricevere il rimborso dopo aver ordinato un servizio; Servizio clienti : potrai rivolgerti all’assistenza clienti in caso di dubbi o questioni da chiarire;

: potrai rivolgerti all’assistenza clienti in caso di dubbi o questioni da chiarire; Anonimato : nessun dato personale ci è stato richiesto;

: nessun dato personale ci è stato richiesto; Varietà di servizi e di metodi di pagamento.

Dunque, quale scegliere tra ComprareFollower e SocialBoss?

Dalla nostra esperienza sono entrambe emerse come piattaforme affidabili. Se non vuoi fare un pochino di ricerca tramite Google, puoi semplicemente rivolgerti ad una di queste due.

Come avrai notato, SocialBoss è una piattaforma internazionale, i prezzi sono in dollari e il servizio clienti è interamente in inglese. Se per te non è un problema, puoi rivolgerti lì, altrimenti di consigliamo vivamente ComprareFollower, che a prescindere si è dimostrata seria e competente.

Qual è la prossima piattaforma per la tua campagna pubblicitaria di social media marketing?

3. Liketron

Al terzo posto troviamo Liketron, una piattaforma di cui abbiamo avuto modo di testare la qualità degli ordini di visualizzazioni YouTube di grosse dimensioni.

Come avrai già capito, i pacchetti di visualizzazioni YouTube non sono così diversi da quelli di ComprareFollower e SocialBoss. Tieni, tuttavia, a mente che Liketron è anch’essa internazionale; dunque, troverai prezzi esposti in dollari e un servizio clienti in inglese.

Liketron è specializzata sulla consegna di grossi ordini di visualizzazioni YouTube ordinati in una volta sola. Dunque, se sei in cerca di una crescita esponenziale del tuo canale, l’acquisto di un servizio di grosse dimensioni da Liketron potrebbe fare al caso tuo.

Tante visualizzazioni offrono una spinta notevole al tuo canale YouTube, ma ricorda di prestare attenzione: non vorrai di certo sembrare un fake. Le persone che già ti seguono noterebbero un incremento troppo grande di views YouTube nel giro di pochi giorni, il che risulterebbe alquanto sospetto.

Dunque, se sei in cerca di grandi numeri oppure vuoi mantenerli, Liketron fa probabilmente al caso tuo. Prendi in considerazione questi fattori prima di acquistare visualizzazioni YouTube in enorme quantità.

E le garanzie? Sono grossomodo le stesse delle due piattaforme precedenti. Puoi acquistare in totale serenità, sapendo che disporrai di un servizio clienti, anonimato, numerosi metodi di pagamento e rapidità di consegna del servizio.

Ricorda che per grossi ordini la consegna delle visualizzazioni avverrà tra i 7 e i 15 giorni. Per noi non è stato un problema, dato che preferiamo una crescita organica ad una sospetta.

4. PopularityBox

Troviamo adesso PopularityBox, un’altra piattaforma di elevata qualità che si specializza nella fornitura di visualizzazioni YouTube per i tuoi video.

Si tratta di un team internazionale che offre una buona varietà di pacchetti. Sul loro sito, troverai un servizio che probabilmente fa al caso tuo.

Dalla nostra esperienza, ogni visualizzazione accreditata è consegnata in totale sicurezza, senza che il sito ci abbia richiesto dati personali e sensibili. Anche il pagamento è stato rapido ed immediato.

Ed è qui che risiede il grosso pregio di PopularityBox. Il pagamento è stato estremamente rapido e abbiamo potuto godere della conferma delle visualizzazioni YouTube nel giro di pochi minuti.

Anche la consegna è avvenuta subito dopo, con accredito graduale e costante delle views YouTube. In altre parole, abbiamo visto in fretta i risultati della promozione che stavamo cercando.

E adesso vediamo l’ultimo sito da cui consigliamo di comprare visualizzazioni su YouTube.

5. Followerius

Followerius è l’ultimo sito che ci sentiamo di consigliare. Dalla nostra esperienza, infatti, non ne siamo rimasti delusi quando abbiamo deciso di comprare visualizzazioni YouTube.

Followerius offre le stesse modalità di promozione delle altre piattaforme, con pacchetti di visualizzazioni YouTube di varie dimensioni e con budget variabile.

Potrai comprare visualizzazioni YouTube con la certezza di anonimato, scegliendo tra numerose modalità di saldo e in modo da garantirti la trasparenza totale. Ciò che vedi è ciò che paghi.

La particolarità che rende Followerius interessante è il suo servizio clienti rapido nel rispondere ai dubbi. Dunque, se sei una persona comprensibilmente ansiosa e vuoi stare sereno sapendo che potrai risolvere qualunque dubbio, ecco che la società dietro il servizio saprà aiutarti.

Nei nostri test, abbiamo riscontrato che Followerius è la risposta più rapida alle domande che abbiamo posto.

Le nostre recensioni, dunque, non possono che essere positive.

Perché le visualizzazioni YouTube contano?

Contano parecchio. In fondo, lo sai anche tu.

Le visualizzazioni non solo determinano il successo di un video pubblicato. Infatti, sono uno dei criteri con cui l’algoritmo di YouTube premia un video: di fatti, visualizzazione porta altre visualizzazioni, dal momento che YouTube potrebbe far apparire il tuo video nei feed consigliati degli utenti.

Questo genera spesso reazioni a catena di visibilità ulteriore che ti aiutano ad aumentare le visualizzazioni complessive del tuo canale YouTube.

Ecco, dunque, che comprare visualizzazioni YouTube può aiutarti ulteriormente a creare un circolo virtuoso di visualizzazioni extra.

Ma perché dovrei comprare visualizzazioni YouTube?

Questa lecita domanda troverà subito una risposta.

Comprare visualizzazioni YouTube si configura come:

Una strategia promozionale a basso costo ;

; Un modo innovativo per ottenere esposizione e sponsorizzare i video in maniera rapida;

e sponsorizzare i video in maniera rapida; Un mezzo già utilizzato da numerosi influencer per raggiungere il più ampio pubblico;

per raggiungere il più ampio pubblico; Una evoluzione dei tradizionali sistemi di creazione di un brand solido.

Comprare visualizzazioni YouTube è una pratica sempre più diffusa, già adottata da molte personalità di spicco che pubblicano regolarmente video.

Anche chi si guadagna da vivere interamente con i video su YouTube adotta queste strategie innovative. In fondo, costano poco e consentono di incrementare le visualizzazioni ottenute. Tali visualizzazioni si fondono perfettamente con quelle reali e non c’è modo di distinguere le une dalle altre.

Infine, si tratta di una spinta che ti aiuta a cominciare la tua carriera da youtuber. Anche Google potrà premiarti con una maggiore visibilità, cosicché tu possa apparire a chi cerca video della tua stessa categoria.

Chi dovrebbe acquistare visualizzazioni su YouTube?

La risposta è: chiunque!

Di fatti, questa pratica giova qualsiasi canale, senza distinzioni.

Tuttavia, è particolarmente indicata per coloro che sono alle prime armi e desiderano ottenere una spinta iniziale per emergere tra tutti gli altri.

Come ben saprai, crearsi una solida fanbase è difficile. Ci sono tanti altri video come i tuoi e, purtroppo, essere originali e costanti a volte non basta.

Ecco perché dovresti prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di ricorrere ad un aumento organico delle visualizzazioni su YouTube. In fondo, non è altro che l’acquisto di un prodotto promozionale che ti darà una spinta adeguata a cominciare pieno di energie (e di visualizzazioni di utenti interessati ai tuoi video).

Quali sono i dubbi più frequenti sui servizi in questione?

YouTube può captare la presenza di visualizzazioni false?

È molto improbabile che ciò succeda.

Di fatti, non accade quasi mai. Tuttavia, l’unico modo con cui YouTube potrebbe effettivamente scoprire ciò è l’acquisto di un ordine troppo corposo di visualizzazioni in una volta sola.

A livello teorico e pratico, se presti dunque attenzione alla quantità di visualizzazioni acquistata volta per volta non dovresti avere problemi di nessun tipo con la piattaforma di social network e sharing in questione.

Quanto costa comprare visualizzazioni YouTube?

Comprare visualizzazioni YouTube ha un costo decisamente basso rispetto alle altre pratiche di sponsorizzazione tradizionali.

Persino acquistare una posizione in rilievo su YouTube ha un costo maggiore rispetto alle views ottenute da una piattaforma affidabile.

Nel giro di un anno, potresti ottenere (a titolo di esempio) circa 100.000 visualizzazioni per il tuo canale acquistando gradualmente diversi pacchetti. Il costo è di circa 400 euro, una cifra irrisoria se consideriamo il costo dei canali tradizionali.

Comprare views YouTube è illegale?

Assolutamente no! La pratica è legale al 100% e non si corre alcun rischio quando si decide di acquistare un pacchetto di views.

Puoi stare tranquillo/a, sapendo che lo Stato italiano non ti perseguiterà per una decisione del genere.

Come posso comprare visualizzazioni YouTube in sicurezza?

Puoi comprare visualizzazioni YouTube in maniera sicura semplicemente rivolgendoti a piattaforme serie ed affidabili.

Ad esempio, quando un sito non dispone di un servizio clienti allora potrebbe esserci una truffa mascherata al di sotto dei servizi offerti.

Se può rassicurarti ulteriormente, i siti da noi testati sono tutti sicuri: non c’è alcun rischio nascosto qualora tu volessi comprare visualizzazioni YouTube per raggiungere il più ampio pubblico.

Conclusioni riassuntive

Per ricapitolare, dalla nostra esperienza è emerso che esistono numerosi servizi per incrementare l’esposizione dei nostri video su YouTube. Queste pratiche consentono di aumentare il numero di views in maniera organica e senza dare nell’occhio, ovviamente a patto di prestare attenzione alla quantità acquistata.

Dunque, se ti interessa ancora ricevere visibilità extra non devi fare altro che visitare uno dei siti summenzionati (noi consigliamo soprattutto ComprareFollower e SocialBoss, ma la scelta è tua), selezionare il prodotto che più è consono ai tuoi obiettivi di crescita su YouTube e godere dell’aumento di visualizzazioni!

