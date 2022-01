Famiglia no-vax sterminata dal Covid : morti nonni, padre e figlio

Unapiemontesedal: erano tutti non vax. È successo a San Francesco al Campo, in provincia di Torino, dove, dopo la morte degli anzianicolpiti dal virus lo scorso dicembre, è stato colpito anche il nipote di 42 anni, e pochi giorni fa il. Anche l'ultimo e il genero dei due primogeniti sonoall'età di 69 anni. Infetta anche la madre dell'uomo di 42 anni e la moglie dell'uomo di 69 anni, che si sono salvate grazie alle cure mediche. In primis i90enni, Olga Goffi e poi Maurizio Ghella,due giorni dopo in ospedale, a fine dicembre.

Il 6 gennaio è stata la volta del nipote, Marco Ferrero, finito anche lui in rianimazione a causa del Covid. Una morte inaspettata vista l'età e la salute dell'uomo che non aveva precedenti patologie ed era molto attivo nello sport. Al momento della sua morte, suo padre era già ricoverato in ospedale. Aggravato, venerdì scorso, 14 gennaio, è morto in terapia intensiva. L'unica che si è salvata è stata la signora Rinuccia, anche lei non vaccinata ed finita in terapia intensiva a causa del Covid, ma riuscendo a sopravvivere alla polmonite interstiziale.

