La rivelazione di Robbie Williams : Un killer voleva uccidermi

Icona della musica pop mondiale,ha rivelato per la prima volta un episodio scioccante della sua vita. Al culmine della sua carriera, era il bersaglio di un assassino. "Lo hanno assunto per- raccontaal Mirror - ma se ne sono andati grazie ad alcuni amici. Queste sono le cose invisibili che accadono quando diventi famoso."

Il cantautore e showman britannico ha iniziato la sua carriera nei primi anni '90 come membro della band Take That prima di separarsi e proseguire la sua carriera da solista dal '95. Robbie Williams non visse bene la sua fama, sulla quale aleggiavano ansia e depressione: "Sono diventato famoso a 17 anni, a 16 formavo una boy band, la boy band è decollata. A 21 me ne sono andato e poi ho fatto carriera da solista, ho venduto 80 milioni di record, deteneva il record per la maggior parte dei biglietti venduti in un giorno per un tour e bla, bla, bla... Fama estrema e successo incontrano ansia, depressione e malattie mentali ", ha detto la star.

A questo ha aggiunto che vorrebbe andare in luoghi normali dove però non può andare perché rischierebbe di essere ucciso. L'ansia lo ha portato a diffidare degli estranei: "Gli sconosciuti vogliono incontrarmi ma mi sento a disagio. A pensarci bene mi mette davvero ansia. È un fattore scatenante. "

Dopo aver lasciato Stoke nel Regno Unito, si è trasferito in una villa a Beverly Hills circondata da 30 ettari di terreno. Negli Stati Uniti vive una vita normale, insieme alla sua famiglia composta dalla moglie, l'attrice di origine turca Ayda Field, e dai loro quattro figli. "Fondamentalmente quello che succede è che vivo qui nell'anonimato e mi diverto molto, poi provo a tornare nel mio paese di origine e ricordo che lì non ho fatto l'anonimato, e questo mi dà ansia e depressione", ha detto concluso.

