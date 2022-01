Acer - nuovi notebook TravelMate B3 e TravelMate Spin B3 con Windows 11

In breve

· Acer TravelMate B3 è un robusto laptop caratterizzato da una durata della batteria di 10 ore e progettato specificamente per resistere alle sollecitazioni di una tipica giornata di scuola, in presenza oppure in didattica da remoto

· Acer TravelMate Spin B3 offre il trattamento Acer Antimicrobial Design, ed è altamente personalizzabile, con configurazioni che consentono alle scuole di scegliere i modelli più adatti per rispondere alle specifiche esigenze degli utenti

· Ideale per coloro che sono alla ricerca di dispositivi per il mondo education, Microsoft Windows 11 SE offre un’esperienza d’uso semplificata e sicura, ottimizzata per ambienti cloud-first e caratterizzata da una gestione moderna

Arese, 17 gennaio 2022.Acer annuncia oggi la propria offerta di PC con Windows 11 SE, i laptop Acer TravelMate B3 e Acer TravelMate Spin B3. I due portatili da 11,6 pollici sono progettati per resistere alle sollecitazioni di una tipica giornata di scuola, grazie a una robustezza certificata dalla conformità a specifiche militari e alle 10 ore di durata della batteria. I due dispositivi sono equipaggiati di serie con Windows 11 SE o Windows 11 Pro Education, e presentano una scocca realizzata con oltre il 14% di plastiche riciclate post-consumer.

Acer ha lavorato a stretto contatto con Microsoft alla progettazione di dispositivi per i programmi pilota che porteranno Windows 11 SE nelle scuole di tutto il mondo. Si tratta di uno dei primi brand ad avere a listino dispositivi basati sul nuovo sistema operativo.

Acer TravelMate B3 e Acer TravelMate Spin B3

Basati sui più recenti processor Intel PentiumSilver e Celeron, TravelMate B3 e TravelMate Spin B3 sono laptop affidabili progettati per sostenere le necessità educative degli studenti dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria di primo grado. I dispositivi sono certificati MIL-STD 810H e presentano protezioni in grado di assorbire carichi fino a 60 kg e cadute da un’altezza massima di 1,22 m. Un esclusivo sistema di drenaggio aiuta a proteggere i componenti interni dal versamento di liquidi in quantità moderate. I tasti ancorati meccanicamente presentano due vantaggi: l’intera tastiera può essere sostituita con facilità, mentre i singoli tasti non possono essere accidentalmente rimossi dai ragazzi.

Oltre a essere durevoli, i notebook presentano funzionalità pensate con attenzione per un utilizzo efficace in classe. Intel Wi-Fi 6 (Gig+) con tecnologia 2x2 MU-MIMO offre una solida connettività in ambienti con molti utenti, mentre LTE 4G opzionale consente agli studenti di rimanere connessi anche quando sono lontani da un router. La webcam supporta l’apprendimento a distanza, mentre una batteria della durata di 10 ore consente di lavorare per un’intera giornata di scuola con una singola carica. Gli insegnanti apprezzeranno l’indicatore di livello della batteria sulla cover, che consente loro di capire con un semplice sguardo se il dispositivo dello studente deve essere ricaricato.

Acer TravelMate Spin B3 presenta il trattamento Acer Antimicrobial Design, con un touchscreen antimicrobico realizzato in Corning Gorilla Glass, oltre a un rivestimento antimicrobico agli ioni di argento che protegge le superfici che vengono più spesso in contatto con le mani, compresi la tastiera, il touchpad e i poggiapolsi. Come ulteriore opzione è disponibile la penna digitale Wacom AES, dotata di dock integrato, e una webcam posteriore HDR da 5MP che consente alle scuole di personalizzare i propri dispositivi in modo da rispondere alle specifiche esigenze di ogni studente.

Windows 11 SE

Windows 11 SE è una nuova edizione cloud-first di Windows progettata per una didattica inclusiva e accessibile. Offre le prestazioni e l’affidabilità di Windows 11 unite a un’interfaccia semplificata e a strumenti di gestione moderni, ottimizzati per dispositivi dai costi convenienti utilizzati in ambienti scolastici. Con un’interfaccia di semplice utilizzo e un menu di app specifiche per l’apprendimento, Windows 11 SE è fornito su dispositivi pre-configurati per offrire privacy agli studenti e una gestibilità da remoto. Inoltre, grazie all’interfaccia semplice e all’assenza di elementi di distrazione, Windows 11 SE aiuta gli studenti a concentrarsi sull’apprendimento.

I laptop TravelMate B3 e TravelMate Spin B3 sono anche disponibili con Windows 11 Pro Education.





Prezzi e disponibilità

TravelMate B3 (TMB311-32) sarà disponibile in EMEA nel primo trimestre 2022 con prezzi a partire da EUR 359,00.

TravelMate Spin B3 (TMB311R-32) sarà disponibile in EMEA nel primo trimestre 2022 con prezzi a partire da EUR 539,00.

