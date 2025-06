Esplosione in appartamento a Torino: cinque feriti e un disperso in via Nizza

Un’esplosione improvvisa e devastante ha sconvolto via Nizza a Torino, lasciando cinque feriti e un disperso tra le fiamme. La violenza dello scoppio ha causato danni estesi agli edifici vicini, rendendo l’intervento dei soccorritori ancora più urgente. Mentre si cerca di fare luce sulle cause di questa drammatica esplosione, la comunità si stringe intorno alle persone coinvolte, sperando in una pronta ripresa per tutti.