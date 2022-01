THE SETTLERS SARA’ DISPONIBILE SU PC MARZO

Oggi, Ubisoft ha annunciato il tanto atteso ritorno di The Settlers, il gioco RTS in cui i giocatori dovranno insediarsi in una nuova terra, raccogliere risorse per costruire le loro comunità, reclutare altri civili (o ingegneri) e formare unità militari per proteggere e difendere il loro nuovo insediamento.

The Settlers uscirà su Windows PC il 17 marzo ed è ora disponibile per il preordine su Ubisoft Connect e su Epic Games Store. Inoltre, i giocatori potranno partecipare alla Closed Beta, che inizierà il 20 gennaio.

Sviluppato da Ubisoft Düsseldorf, The Settlers ritorna come un reboot ispirato principalmente a The Settlers 3 e The Settlers 4, due dei giochi più popolari del franchise. I giocatori possono aspettarsi un nuovo The Settlers, costruito da zero usando lo Snowdrop Engine di proprietà di Ubisoft.





The Settlers stabilisce un nuovo punto di riferimento visivo nel genere dei giochi RTS. I giocatori sperimenteranno biomi ambientali rigogliosi e colorati, così come un gameplay modernizzato. I giocatori potranno godersi The Settlers in una delle tre modalità di gioco: campagna singolo giocatore, Onslaught e skirmish (Solo vs. AI, co-op vs. AI o PvP con un massimo di otto giocatori).

In The Settlers, gli Elari (una delle fazioni del gioco) sono costretti a fuggire dalla loro patria e devono stabilirsi in terre nuove e sconosciute. L'avventura li attende mentre i Settlers incontrano altri cittadini e affrontano sfide difficili durante il loro viaggio. Ci sono un totale di tre fazioni giocabili in The Settlers, ognuna con un aspetto unico, uno stile di gioco e una rispettiva storia di fondo.

All'uscita, The Settlers sarà disponibile in due Edition:

Standard Edition: Gioco base

Deluxe Edition: Gioco base, pacchetto Deluxe e molto altro ancora

I giocatori che parteciperanno alla prossima Closed Beta avranno accesso a: Tutorial, due fazioni giocabili e due modalità Skirmish, 1v1 e 2v2. I giocatori potranno giocare alla Closed Beta per un tempo illimitato tra il 20 e il 24 gennaio sia su Epic Games Store che su Ubisoft Connect. Il preload della Closed Beta sarà disponibile il 18 gennaio.

Registrati alla Closed Beta su https://thesettlers.com