Plustek presenta SecureScan X200

Compatto, rapido e affidabile, il nuovo SecureScan X200 consente l'acquisizione automatica dei dati di passaporti, carte d'identità, visti e altri documenti di riconoscimento.

Plustek, produttore di soluzioni per l'imaging professionale e per l'ufficio, annuncia la disponibilità del nuovo SecureScan X200.

In grado di velocizzare l'acquisizione dei dati dai documenti d'identità, snellendo le operazioni di registrazione ed eliminando il rischio di errori di battitura, il nuovo SecureScan X200 consente leggere automaticamente i dati dalla zona a lettura ottica (MRZ), rivelandosi particolarmente utile in molteplici situazioni e contesti.

Grazie alla tecnologia RFID, SecureScan X200 è in grado di acquisire i dati anche da numerosi tipi di documenti, tra cui carte d'identità, passaporti e visti conformi agli standard ICAO 9303.

In grado di effettuare la scansione della zona a lettura ottica in 2 secondi circa, il nuovo SecureScan X200 utilizza tre diverse sorgenti luminose (luce bianca, IR e UV) per permettere agli operatori di rilevare eventuali contraffazioni e/o svelare la presenza di informazioni stampate con inchiostri fluorescenti.









Da segnalare, infine, le ampie possibilità d'integrazione all'interno di chioschi, aree self-service ed E-gate, che consentono di effettuare in modo totalmente automatizzato le procedure di controllo dei documenti d'identità.





Ulteriori funzionalità

- Possibilità di lettura codici a barre 1D, 2D, PDF417, Aztec, QR Code e Data Matrix

- Sorgenti d'illuminazione multiple per l'acquisizione e l'autenticazione delle immagini (luce bianca, infrarosso e ultravioletto)

- Tecnologia OCR integrate per l'estrazione dei dati dalla zona a lettura ottica (MRZ)

- Porta USB 2.0 aggiuntiva per il collegamento di dispositivi biometrici, come lettori d'impronte digitali e videocamere

- Ampie possibilità d'integrazione all'interno di chioschi e aree self-service contactless

