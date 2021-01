Plustek annuncia un compatto scanner ideale per lo smart working

In grado di trovar spazio su qualunque scrivania, questa nuova proposta firmata Plustek è in grado di offrire prestazioni davvero sorprendenti e consente di digitalizzare documenti di diverso tipo e formato.

Plustek Inc., produttore di soluzioni per l'imaging professionale e per l'ufficio, annuncia il nuovo PS388U, un veloce e compatto scanner ADF compatibile con Mac e Windows, che ha nella semplicità d’uso e nella flessibilità i suoi principali punti di forza.

In grado di digitalizzare diverse tipologie di originali, comprese card, scontrini, ricevute e documenti particolarmente lunghi (fino a 5080 mm), questo nuovo scanner è anche dotato di un sofisticato sensore a ultrasuoni, che consente di rilevare eventuali sovrapposizioni delle pagine nelle fasi di alimentazione, evitando, quindi, possibili errori e rallentamenti nei flussi di lavoro.

Particolarmente completa è poi la dotazione software che comprende Plustek DocAction con funzionalità di OCR integrate by ABBYY® FineReader (per Windows) e MacAction con PlustekDocOCR (per Mac OS X), mentre la presenza dei driver TWAIN assicura la possibilità di utilizzo con tutti i più diffusi software per la gestione documentale e per la manipolazione delle immagini.

Plustek PS3888U è poi davvero semplice da utilizzare, in quanto tutte le operazioni possono essere gestite con estrema facilità ed avviate solo con un tocco su un pulsante programmabile tramite DocAction e MacAction. Questo nuovo scanner è, infine, in grado di garantire i più elevati livelli di produttività (fino a 4.000 scansioni giornaliere) e di affidabilità.

Principali caratteristiche tecniche:

- Gestione evoluta dei documenti, comprese fatture, ricevute, scontrini, biglietti da visita, card e modulo continuo;

- Fino a 30PPM/60IPM a 300 dpi a colori;

- Sensore a ultrasuoni in grado di segnalare la sovrapposizione dei documenti;

- Capacità di digitalizzare documenti di lunghezza fino a 5080 mm;

- Software di gestione e driver TWAIN per Mac e Windows

Il nuovo SmartOffice PS388U è disponibile in Italia con un prezzo al pubblico di 319,00 Euro IVA inclusa.

Per ulteriori informazioni su Plustek e i suoi prodotti: https://www.plustek.com/ita/





