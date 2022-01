Guida sull'acquisto online delle cartucce HP

Le cartucce per stampanti non sono altro che dei dispositivi pieni di inchiostro di vari colori che servono a poter effettuare delle stampe. Vanno, ovviamente, inserite all'interno della stampante che, in base al modello, funge anche da fotocopiatrice e scanner.

Quando queste cartucce si esauriscono, si possono rimuovere con estrema semplicità e possono essere sostituite da quelle nuove. Alcune tipologie di stampanti, poi, consentono anche di sostituire un singolo colore anziché l'intero blocco, così da poter risparmiare denaro ed evitare gli sprechi, con un occhio anche al rispetto per l'ambiente.

Per quanto riguarda i modelli di stampanti del noto marchio HP è possibile acquistare cartucce HP originali e compatibili. In quest'ultimo caso, non bisogna aver timore di affidarsi a questa soluzione in quanto la stampante non verrà danneggiata e non ne risentirà nemmeno la qualità finale di stampa. Ovviamente, le compatibili ti consentono di risparmiare molto denaro.

Le caratteristiche delle cartucce HP

Nel momento in cui la tua stampante rimane senza inchiostro e devi sostituire le cartucce, è importante effettuare un controllo delle loro caratteristiche. Infatti, non tutte sono uguali e ogni stampante ha bisogno di modelli specifici. Le cartucce, quindi, oltre a distinguersi per marca, si differenziano anche in base alla modernità della stampante in cui saranno installate.

Se possiedi un dispositivo di stampa HP, è importante che tu sappia che esistono, in commercio, diversi tipi di cartucce compatibili.

Le tricromatiche e le singolo colore

Quando stampi, sicuramente utilizzi maggiormente il colore nero. Questo tipo di cartuccia, infatti, è quella che potrai trovare con più facilità in commercio.

Ma, oltre a questo tipo, vengono vendute anche le cartucce tricromatiche. Si tratta di supporti con tre colori differenti e che, solitamente, hanno anche un inchiostro con consistenza leggermente più fluida.

Le cartucce per stampante HP standard e il modello XL

Tra la cartuccia standard e la XL la differenza è il numero di fogli stampabili.

Infatti, nel caso in cui tu abbia bisogno di stampare molti fogli, sia a casa che sul posto di lavoro, ti consigliamo di acquistare le cartucce XL.

Ciò che contraddistingue questo modello è la grandezza e le caratteristiche della spugna che ha un assorbimento maggiore che consente una produzione più elevata.

Nel caso in cui utilizzi di rado la stampante, è meglio orientarti verso un formato standard che ti garantirà una lunga durata, considerando il numero esiguo di stampe che effettuerai.

I modelli 56-57 e 27-28

Quando trovi delle cartucce HP con questi numeri, devi sapere che le cifre indicate si riferiscono alla quantità di inchiostro contenuto all'interno.

Minore è la cifra, più basso sarà il contenuto di inchiostro. Quindi, i modelli di cartuccia 56-57 avranno il doppio di inchiostro rispetto alle 27-28. Questo si traduce, naturalmente, in una durata nel tempo più elevata.

Come fare per installare una nuova cartuccia in una stampante HP

L'installazione corretta di una cartuccia è fondamentale per un suo giusto funzionamento. Innanzitutto, devi procedere con la stampante accesa. Dopodiché, dovrai aprire il coperchio e, in automatico, vedrai spostarsi il vano porta cartucce. Controlla la posizione di quella vuota da sostituire ed estraila. A questo punto, non ti resterà che inserire la nuova cartuccia ricordandoti di eliminare la pellicola trasparente di protezione sui connettori.

A questo punto, chiudi il coperchio ed effettua una prova di stampa così da verificare la corretta installazione ed il funzionamento della stampante.

Dove comprare le cartucce HP

Puoi trovare le cartucce per la tua stampante HP sia nei negozi fisici che online. Nel primo caso i prezzi sono, di solito, più alti. Su internet, invece, è più semplice trovare offerte e sconti, soprattutto nel caso di acquisto di più cartucce.

Solitamente, infatti, si trovano le cartucce HP in set da tre o più pezzi. Approfitta, quindi, di queste offerte per ottenere un prodotto di qualità al miglior prezzo, soprattutto se hai bisogno di effettuare molte stampe.

Affidati solamente a siti attendibili e sicuri accertandoti che non si tratti di truffe. Una buona soluzione è controllare le recensioni degli altri clienti o contattare direttamente lo staff del sito per avere un contatto diretto.

Ti ricordiamo che è importantissimo controllare, prima dell'acquisto, il preciso modello di cartuccia che monta la tua stampante HP e di verificare quale sia il modello compatibile. In questo modo eviterai di dover ricorrere al reso e avrai subito a disposizione la tua cartuccia.

Quindi, acquista online il tuo set di cartucce HP così da poter risparmiare molto denaro ed avere sempre a portata di mano una nuova cartuccia da sostituire in caso di esaurimento dell'inchiostro.

