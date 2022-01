Shiba Inu: cosa aspettarsi nei prossimi mesi da una delle criptovalute del momento?

Fra le sorprese degli ultimi mesi nel mercato delle criptovalute spicca Shiba inu, sia per le eccezionali performance realizzate, leggermente ritoccate al ribasso nell'ultima parte dell'anno, sia per la fan base che è riuscita a creare attorno a sé. Su queste premesse in molti si chiedono se nel 2022 il token confermerà quanto di buono fatto fino ad ora, cambiando il suo status da piacevole sorpresa a realtà consolidata. Per cercare di elaborare qualche ipotesi sui possibili sviluppi del prezzo dell'asset nell'imminente futuro, può tornare senz'altro utile approfondire il materiale informativo messo a disposizione da criptovaluta.it, portale attivo nel campo delle nuove tecnologie e degli investimenti online.

Come nasce Shiba Inu

Shiba Inu è un token nato nella parte finale del 2020, senza un progetto di riferimento ben definito, in risposta al più famoso omologo Dogecoin, che nel frattempo aveva raggiunto una capitalizzazione di mercato comparabile a quella delle Big Cap del settore. Come tutti i meme-token anche Shiba ha il suo punto di forza nella numerosa e agguerrita comunità -autodefinitasi neanche troppo scherzosamente SHIBARMY- che ha permesso di raggiungere al token importanti risultati.

Altresì non nasconde di avere obiettivi altamente sfidanti per il futuro: infatti gli sviluppatori, quando il progetto ha preso forma, hanno scelto un protocollo per la creazione di token legato al network di Ethereum -ERC 20-, che risulta più macchinoso e più oneroso in termini di costi di transazione, ma allo stesso tempo più solido e con più potenzialità, una circostanza che evidenzia come Shiba Inu non intenda essere considerata alla stregua di una moda passeggera.

Shiba Inu: aspettative per il nuovo anno

Naturalmente la caratteristica che contraddistingue tutti gli asset digitali, ovvero l'estrema volatilità dell'andamento dei prezzi. A questo proposito può essere utile guardare le previsioni Shiba Inu Crypto Coin in modo da capire quando e come allocare le risorse tenendo conto del profilo di rischio e dell'orizzonte temporale dell'investitore.

Ad esempio, come evidenziato dagli esperti di criptovaluta.it, la struttura tecnica dei prezzi, al cambio con il dollaro statunitense, è ancora orientata al rialzo, ma sui time frames più veloci si alternano rapidamente fasi di scarico degli oscillatori. Dal punto di vista fondamentale, a parte il protocollo Shibaswap e un progetto che integra un gioco online, non emergono invece novità di una certa rilevanza.

Shiba Inu: i migliori canali di compravendita

È chiaro che a seconda del tipo di approccio, da attuare nella compravendita di Shiba Inu, si debba utilizzare uno specifico canale di accesso al mercato: l'acquisto del token con obiettivi temporali molto lunghi è preferibile sulle piazze di scambio decentralizzate, conosciute con il nome di exchange, che richiedono l'uso di un e-wallet in cui custodire il sottostante. Di contro, per implementare una strategia di breve termine con l'obiettivo di ottimizzare l'operatività anche sulle tendenze al ribasso dell'asset, è più funzionale la replica sintetica di una criptovaluta mediante i Contratti per Differenza offerti dai broker online, in quanto consentono la fruizione della leva finanziaria e della vendita allo scoperto.

Fra le varie realtà presenti sul mercato individuate da criptovaluta.it, è estremamente interessante il servizio offerto da eToro per investire in crypto. Il noto broker online, infatti, conosciuto soprattutto per la sua piattaforma di social trading, ha in realtà molte altre frecce al proprio arco: nel caso specifico dell'operatività su token gli investitori possono contare sia sui CFD sia sull'exchange predisposto dalla società per l'acquisto diretto di asset digitale. Naturalmente l'offerta include il portafogli digitale messo a disposizione a titolo gratuito per gli utenti eToro e il meccanismo stacking. Quest'ultimo è un particolare sistema premiante, attraverso cui l'intermediario eroga ricompense in cambio di immobilizzazioni digitali sul lungo periodo.

