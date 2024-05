Addio a Kabosu, la Shiba Inu del famoso meme Doge

Kabosu, la celebre Shiba Inu che ha conquistato il web con il meme "Doge", è morta all'età di 18 anni. La notizia è stata confermata dalla sua padrona, Atsuko Sato, attraverso il suo blog e i suoi profili social.

Nel 2010, Kabosu apparve per la prima volta su un blog di Sato, in una serie di foto intitolata "Cosa c'è per cena questa sera". Una di queste immagini, che ritraeva Kabosu con le zampe incrociate e uno sguardo aristocratico, divenne virale e diede vita al meme Doge, caratterizzato da testi in Comic Sans e frasi sgrammaticate.

La Morte di Kabosu

Kabosu, affettuosamente chiamata Kabosu-chan da Sato, è deceduta serenamente il 24 maggio 2024 alle 7:50 del mattino, mentre veniva accarezzata dalla sua padrona. Negli ultimi mesi, la salute di Kabosu era peggiorata a causa di una malattia al fegato e una forma di leucemia. Sato ha espresso la sua gratitudine ai fan di Kabosu su Instagram, ringraziandoli per l'amore dimostrato alla sua amata cagnolina.

Celebrazione e Ricordo

Domenica 26 maggio, Sato organizzerà una "festa di addio" in onore di Kabosu, conosciuta come il "cane giallo dei meme". Questo evento permetterà ai fan di tutto il mondo di rendere omaggio a Kabosu e celebrare la gioia che ha portato nelle loro vite.

L'Eredità di Kabosu

Kabosu è diventata un simbolo della cultura di internet e un'icona dei meme grazie alla sua immagine diventata virale. Il meme Doge non solo ha conquistato il web, ma ha anche ispirato la creazione della criptovaluta Dogecoin. La popolarità di Kabosu ha avuto un picco tra il 2013 e il 2014, con una ripresa grazie all'attenzione di figure come Elon Musk, che ha temporaneamente cambiato l'icona di Twitter con quella del famoso meme.