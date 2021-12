Atti sessuali con minori : arrestata insegnante a Bari

Unadi 45 anni è statadai carabinieri diche hanno eseguito un'ordinanza del Gip del Tribunale del capoluogo pugliese nell'ambito di un'indagine per corruzione di minorenni e pornografiale. Dagli accertamenti sarebbe emerso che l'elementare avrebbe adescatosui social con il nickname di "Zia Martina". Le viene contestato di aver prodotto materiale pornografico, facendosi riprendere in chat con(uno di 14 anni).

Le indagini sono state avviate in seguito ad alcune segnalazioni di genitori che avevano notato uno strano comportamento dei figli, notati spesso in anomale dirette social. Dopo le prime verifiche, i militari dell'Arma hanno svolto una serie di approfondimenti investigativi, principalmente dal punto di vista tecnico, per ricostruire la vicenda attraverso l'analisi dei filmati e le dichiarazioni rese da alcuni genitori nell'immediatezza dei fatti.

Altre News per: attisessualiminoriarrestatainsegnantebari