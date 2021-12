Covid-19, oltre 30mila casi e 153 decessi : 305 sanitari fuori regole

In forte crescita la curva pandemicain Italia : sono 30.798 i nuovi, 14.441 in più, mai così tanti nel 2021, però con un numero molto alto di tamponi 851.865 (+500mila). Il tasso di positività scende infatti dal 4,8% al 3,6%. Ancora 153,137 il giorno prima. In,+280, ed intensive, che tornano sopra 1000, con 25 ricoveri in più e 96 ingressi giornalieri. 14.441 in più gli attualmente positivi. Lombardia in netta crescita (+8.292), seguita da Veneto (+4.716).

I carabinieri del Nas hanno scoperto 305 medici e sanitari non vaccinati e irregolarmente al lavoro. Un'attività di controllo avviata a novembre, che ha portato al monitoraggio di 6.600 posizioni professionali del settore. Individuati e denunciati tra medici, odontoiatri, farmacisti, infermieri e altre figure ritenute responsabili di esercizio abusivo della professione per aver proseguito lo svolgimento della stessa nonostante i provvedimenti di sospensione emessi a loro carico da autorità sanitarie e ordini professionali

