Incendio in casa a Palma di Montechiaro : muore bimba di 2 anni

Unadiè morta nell'divampato in un'abitazione adi, a trenta chilometri da Agrigento. Sul posto stanno operando ancora squadre dei Vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare le cause del rogo. Tra le prime ipotesi, una fuga di gas.

Il rogo si è sviluppato in una palazzina a due elevazioni che si affaccia su una antica scalinata. Quando è divampato l'Incendio la piccola Ginevra dormiva all'ultimo piano nel letto matrimoniale; la madre e la zia della bimba, che si trovavano al piano terra, hanno cercato immediatamente di raggiungerla per metterla in salvo ma sono state fermate dalle fiamme che ormai erano già altissime. Secondo una prima ricostruzione il rogo sarebbe stato causato da un corto circuito innescato forse dall'impianto di condizionamento dell'abitazione.

Altre News per: incendiocasapalmamontechiaromuorebimbaanni