AnyTrans : passa da Android/iPhone a nuovo iPhone 13 con 1 clic

Mentre il Natale e la festa di Capodanno stanno arrivando, i tuoi amici ti hanno regalato un nuovo iPhone, non vedi l'ora di iniziare a usarlo, ma non sai come spostare le foto, le chat di WhatsApp, la tua rubrica dal vecchio cellulare al nuovo iPhone. Non preoccuparti, che sia che tu stia passando al tuo primo iPhone dal telefono Android/iPhone vecchio o passando all'iPhone 13, hai bisogno di un modo semplice per effettuare una transizione senza interruzioni. Potresti voler migrare i tuoi dati da Android, creare un backup del tuo attuale iPhone per un facile spostamento.

In ogni caso, uno strumento può occuparsi di tutte queste attività e altro ancora. AnyTrans è un gestore iPhone intuitivo che ti consente di trasferire, eseguire il backup e gestire i contenuti sul tuo dispositivo, tutto in un unico punto.

Le funzionalità di AnyTrans

Se ti stai preparando ad aggiornare il tuo dispositivo, la nuova funzione Phone Switcher in AnyTrans è probabilmente quella che vorrai provare prima. Successivamente, iCloud Manager e Gestione Dispositivo sono le due funzioni potenti per aiutarti a trasformare completamente i dati dal telefono vecchio al iPhone 13. Ecco un riepilogo di ciò che questo nuovo strumento può fare per te.

Da telefono a telefono: Con Phone Switcher puoi trasferire facilmente i tuoi dati da telefono a telefono. Che tu stia passando da Android a iOS o eseguendo l'aggiornamento a iPhone 13 con 1 clic, il trasferimento dei dati è un processo semplice.

Backup su iPhone: Crea un backup del tuo iPhone. Hai quindi la flessibilità di ripristinare tutti i tuoi contenuti o solo alcuni elementi.

Dal iCloud sull'iPhone: Trasferisci i dati in modo istantaneo e sicuro da iCloud al tuo nuovo iPhone.

Da iCloud a iCloud: Sposta i dati tra iCloud. AnyTrans ti aiuta a farlo in modo sicuro e con poco sforzo.

App per iPhone: Puoi trasferire app e dati delle app dal tuo telefono attuale a quello nuovo senza preoccuparti della perdita di contenuti.

Trasferisci le chat WhatsApp da Android/iPhone a iPhone

Con “Gestore Messaggi Social” di AnyTrans puoi trasferire facilmente le chat di WhatsApp. Ma c'è di più che spostare il tuo WhatsApp da Android a iPhone.

Puoi trasferire facilmente i backup delle chat da Android a iPhone o da iPhone ad Android. Inoltre, non avrai bisogno di resettare il tuo iPhone o Android se usi AnyTrans.

Trasferisce tutti i tuoi dati, inclusi allegati, video, testi, ecc. La parte migliore è che la struttura della cronologia chat rimane la stessa. Funziona anche con tutti i dispositivi Android. Per finire, l'intero processo è rapido, semplice e diretto.

Buono sconto di Natale

Le offerte di Natale e Capodanno dell’azienda iMobie Inc comincia dal 22/12/2021 al 5/1/2022, risparmia fino al 73% di sconto sui tutti i prodotti singolari e sui pacchetti iMobie popolari, acquistane uno prendi due in omaggio sui grandi saldi di Natale del 2021:

58% OFF: Bundle Strumenti potenziali per passare a iOS

Trasferisci WhatsApp da Android/iPhone a iPhone

2.Sblocca iPhone Codice / ID Apple / Bypassa MDM

3.Bundle include AnyTrans + AnyUnlock

58% OFF: Gestione e Recupero i dati iOS

1.Trasferisci dati su iPhone, PC/Mac, iTunes e iCloud

2.Recupera tutti i dati persi dell'iPhone

3.Bundle include AnyTrans + PhoneRescue per iOS

53% OFF: Gestione e Riparazione per iOS

1.1 clic sposta tutto da Android/iPhone a iPhone

2.Risolvi 330+ problemi di iOS/iDevice/iTunes senza perdita di dati

3.Bundle include AnyTrans + AnyFix

73% OFF: iOS Soluzione Completa

1.Trasferisci, gestisci ed esegui il backup di tutti i dati del tuo iPhone

2.Sblocca iPhone Codice schermato/ID Apple/blocco MDM/Codice Tempo Utilizzo

3.Recupera dati e file iPhone persi/cancellati senza backup

4.Risolvi 330+ problemi di iOS/iPadOS/tvOS/iTunes senza perdita di dati

5.Bundle include AnyTrans + PhoneRescue per iOS + AnyUnlock + AnyFix

Conclusione

AnyTrans è un migliore strumento che copre quasi tutti i tipi di dati iPhone. Ciò include le foto, musica, contatti, note ecc.. il che è davvero conveniente. Puoi trasferire i contenuti selezionati OPPURE tutti i contenuti con un solo clic. Non cancellerà i dati esistenti su un nuovo iPhone e salterà automaticamente i contenuti duplicati. Non è necessario ripristinare l'iPhone. E puoi effettuare la transizione quando vuoi. Inoltre, risparmia fino al 73% con l’offerta di Natale. Provarlo gratuitamente subito!

