Come trasferire WhatsApp da Android a iPhone

WhatsApp è uno dei programmi di chat e messaggistica più popolari in quanto consente agli utenti di comunicare con i propri parenti e amici con facilità, e WhatsApp ha molte innumerevoli funzioni, ma a volte gli utenti vogliono trasferire WhatsApp dal proprio telefono Android al nuovo iPhone e il problema è che non è facile come nel caso del trasferimento di WhatsApp tra telefoni Android e tra loro.

Ma fortunatamente ci sono molti modi per trasferire WhatsApp da Android a iPhone con facilità, e uno dei modi migliori è utilizzare il programma speciale AnyTrans, che ti permette di trasferire WhatsApp su iPhone con facilità, e in questo argomento ti presentiamo dettagliata del programma AnyTrans per trasferire WhatsApp da Android a iPhone oltre alle funzionalità più importanti del programma.

Trasferire WhatsApp da Android a iPhone con AnyTrans

AnyTrans è uno strumento completo e professionale per la gestione e il trasferimento dei dati iOS. Ad esempio, puoi eseguire il backup dei tuoi dati tramite questo programma e puoi anche trasferire WhatsApp dal telefono Android all'iPhone, inoltre ti consente di gestire i messaggi WhatsApp sul tuo iPhone incluso il backup dei messaggi, il trasferimento di WhatsApp da iPhone a iPhone e molto altro.

Quindi, se hai bisogno di un modo facile e sicuro per trasferire WhatsApp da Android a iPhone, non troverai un programma migliore di AnyTrans per aiutarti a farlo. Ecco una spiegazione dettagliata su come utilizzare il programma oltre alle illustrazioni che ti aiutano a capire come utilizzare facilmente il programma.

Trasferisci WhatsApp da Android a iPhone

Ora possiamo iniziare a spiegare come trasferire WhatsApp dal telefono Android al tuo iPhone, e per farlo dobbiamo prima scaricare AnyTrans in modo da poter scaricare il programma dal seguente link e quindi seguire i passaggi indicati di seguito per imparare a utilizzare il programma in dettaglio.

Passaggio 1. Dopo aver scaricato AnyTrans tramite il collegamento sopra, installarlo e avvialo sul tuo computer, quindi collegare entrambi i telefoni.

Passaggio 2. Clicca su “WhatsApp al Dispositivo”> Tocca l’opzione “Trasferisci Adesso” per andare avanti.

Passaggio 3. Controlla il telefono di origine e il telefono di destinazione per trasferire WhatsApp correttamente> Fai clic su “Continua”

Passaggio 4. Segui le istruzioni pop-up in AnyTrans per continuare: eseguire il backup di WhatsApp sul tuo Android > Installa la versione avanzata WhatsApp sul tuo Android > Consenti l’accesso all’archiviazione del telefono in WhatsApp.

Passaggio 5. Ora non ti resta che attendere poiché il processo di trasferimento di WhatsApp da Android a iPhone dipende dalle dimensioni del tuo backup e dopo il completamento potrai disconnettere l'iPhone e utilizzare WhatsApp senza alcun problema.

Ora prova gratuitamente AnyTrans sul tuo computer per trasferire i messaggi di WhatsApp sul tuo nuovo iPhone.

Conclusione

Quando si cambia telefono, non esiste un modo diretto per trasferire le chat di WhatsApp tra i sistemi, ma con l'aiuto della guida sopra, dovresti essere in grado di trasferire facilmente i dati di WhatsApp da Android a iPhone.

Se desideri uno strumento completo di gestione dei dati per iPhone, AnyTrans è la scelta migliore. Può anche trasferire più di 21 file da Android a iPhone, come foto, contatti, video, messaggi, ecc. Puoi provalo gratuitamente, se ti interessa puoi andare sul sito ufficiale scoprirai ulteriori informazioni utili e il listino dei prezzi scontati .

