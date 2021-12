Il Covid uccide famiglia di testimoni di Geova : nessuno vaccinato

Padre, madre e figlia uccisi in quattro giorni dal. La tragedia è avvenuta nel pistoiese, in una zona dove negli ultimi tempi c'è stata un'ondata di contagi. Guido Martinelli, sua moglie Vittorina Spadi e la loro figlia Roberta, madre di due figli, tuttidi, non erano stati vaccinati. Il padre di 86 anni è morto venerdì a Prato, dove era ricoverato, un'ora dopo lunedì sono morti la figlia e la madre 80enne. In pochi giorni il virus ha distrutto un'intera, come racconta Il Giorno. Il padre era a Santo Stefano di Prato, dove risiedeva anche la moglie, mentre la figlia Roberta era stata trasferita all'ospedale Ponte a Niccheri di Firenze.

La famiglia era originaria del paese di La Secchia, nell'Abetone Cutigliano. Roberta viveva con il marito ei figli a Spignana. Guido Martinelli viveva con la moglie a Mammiano, altro paese dell'Appennino. La famiglia era nota per aver fatto molti lavori di restauro. Martinelli era un rinomato cuoco della zona, mentre Roberta lavorava in un ristorante dell'Abetone. Il sindaco di San Marcello Piteglio, Luca Marmo, ha espresso tutta la sua emozione: "Sono vicino alla famiglia in un momento così difficile e voglio esprimere il dolore di tutti noi affinché i parenti si sentano meno soli". Il sindaco ha quindi lanciato un appello alla collettività: "Dobbiamo vaccinarci, indossare la mascherina, rispettare la distanza, lavarci spesso le mani per saldare i conti con questa pandemia".

