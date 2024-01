Ultimi dati Covid Italia: ricoveri in calo

La Fiaso, Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, riporta un costante declino dei ricoveri Covid in Italia, registrando un calo del 35% nell'ultima settimana. La diminuzione più significativa è del 43% nei ricoverati "per Covid", mentre per quelli "con Covid" la riduzione è del 29%. Questi ultimi rappresentano il 63% dei pazienti Covid negli ospedali, con un'età media di 78 anni e il 92% presenta anche altre patologie. Anche i ricoveri nelle terapie intensive sono diminuiti del 25%, con un 55% in meno dei pazienti "per Covid" in rianimazione, prevalentemente soggetti di 68 anni con comorbilità. La situazione nei reparti pediatrici rimane stabile, senza bambini in terapia intensiva.