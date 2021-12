Quali sono le cause del dolore al collo e del mal di testa?

Niente può essere così fastidioso come il dolore che affligge la zona del collo e della testa. Si irradia lentamente ma inesorabilmente e porta a emicrania, nausea e addirittura capogiri.

È la tristemente nota cervicalgia, più comunemente nota come cervicale, di cui molte persone soffrono, in particolar modo le donne. Per evitare di soffrire inutilmente, è opportuno affidarsi al miglior antidolorifico per cervicale che saprà tenere a bada e far regredire dolore e fastidio. Sai però cos’è che scatena questo tipo di problema? Continua a leggere per scoprirlo!

Cos’è la cervicalgia

La zona della colonna vertebrale atta a sostenere collo e testa è particolarmente delicata. Le vertebre che la compongono sono spesso sottoposte a tensioni che scatenano il dolore nella regione cervicale, ovvero la cervicalgia. Il malessere che comporta viene percepito da ognuno di noi in maniera personale e più o meno sopportabile, ma si manifesta spesso a partire dal collo irradiandosi verso la nuca e la testa. Luci forti e rumori diventano insopportabili e spesso si arriva a soffrire di torcicollo, nausea, emicrania e disturbi alla vista e all’udito, finanche alle vertigini e al vomito.

Il dolore al collo e i conseguenti mal di testa insorgono prevalentemente nella popolazione femminile, in special modo dopo i 40 anni d’età. Questi disturbi possono essere temporanei e durare solo poche ore o al limite qualche giorno, ma talvolta tendono a cronicizzarsi e a comparire a intermittenza in determinati periodi, spesso scatenati da fattori collegati al proprio stile di vita, come vedremo a breve.

Cosa scatena il dolore a collo e testa

Conoscere alcuni dei fattori che scatenano il dolore cervicale potrebbe aiutarti a prevenirlo, perché alcuni di essi sono collegati al tuo stile di vita. Ecco i più frequenti:

Stress: se il tuo stile di vita è frenetico e non ti lascia spazio per i dovuti momenti di pausa, sei probabilmente preda dello stress che si può manifestare con una involontaria contrazione dei muscoli del collo e conseguente sensazione di dolore fino alla testa.

Strappi o traumi: frequentando la palestra o impegnandoti in qualche sport potresti facilmente eseguire un movimento sbagliato che ti potrebbe portare ad accumulare tensione e dolore proprio in questa zona delicata fra collo e testa. Oppure potresti subire il classico colpo di frusta causato da un incidente in macchina che scatena il dolore nella zona cervicale.

Postura scorretta: passi tante ore in ufficio davanti al computer oppure non riposi bene? È molto probabile che la tua postura non sia delle più corrette per la maggior parte del giorno e a volte anche della notte. Questo causa contratture al collo che viene così sottoposto a tensione continua dovuta a una seduta e a una postura non propriamente idonee.

Problemi ai denti e alla bocca: il bruxismo, ovvero il digrignare involontariamente i denti di notte, è spesso causa di frequenti mal di testa così come alcune insospettabili patologie collegate alla bocca, come una malocclusione fra l’arcata dentaria superiore e quella inferiore che provoca irrigidimento alla mandibola e conseguente fastidio alla zona cervicale.

Sedentarietà: restare immobili troppo a lungo senza mai sollecitare muscoli e articolazioni è sempre nocivo. Lo stesso vale per i muscoli del collo che a causa di lunghi periodi di staticità diventano rigidi e si contraggono provocando poi dolore che si irradia anche verso la testa.

Non dimentichiamo però che esistono anche alcune vere e proprie patologie che possono scatenare il dolore alla cervicale come le artriti, le artrosi o l’infiammazione di alcuni nervi. In questi casi è bene chiedere il parere di un medico perché possano essere curate e tenute sotto controllo.

Cosa puoi fare per stare meglio

Prima che la situazione diventi così fastidiosa da costringerti a intervenire con un farmaco che ti potrà comunque aiutare a far svanire il dolore, puoi adottare alcuni accorgimenti semplici ma molto utili per migliorare la tua condizione. Prova quindi a:

Ridurre lo stress nella tua routine quotidiana alleggerendo il tuo carico di lavoro e sfruttando qualche minuto di pausa e relax non appena possibile.

Fare regolarmente un po’ di movimento per tenere in forma muscoli e articolazioni senza sottoporli a sforzi eccessivi, prediligendo discipline che contemplino il rinforzo della muscolatura.

Mantenere uno stile di vita sano e un peso normale: l’obesità sovraccarica le articolazioni, in particolar modo quelle della schiena e della colonna vertebrale, il che comporta un’eccessiva tensione nella zona cervicale.

Modificare la tua postura davanti al PC scegliendo le poltrone migliori sulle quali sederti mantenendo la schiena dritta e la testa non troppo piegata. Fondamentale è anche prendersi diverse pause per effettuare un po’ di movimento.

Visitare regolarmente il tuo dentista, o meglio da uno specialista in ortodonzia, per accertarti che la bocca e i denti siano sani e intervenire in caso di problemi.

Assumere tisane naturali con erbe e piante come valeriana, camomilla e melissa che favoriscano il relax e la tranquillità.

Prendersi cura di te stesso e adottare uno stile di vita sano possono aiutarti a debellare tanti piccoli fastidi che potrebbero insorgere nella vita quotidiana, come il dolore al collo e il mal di testa: cerca sempre di fare del tuo meglio per raggiungere uno stato di benessere!

Altre News per: qualisonocausedolorecollotesta