Far Cry 6: I giocatori possono giocare con Danny Trejo

GIOCATORI DI FAR CRY 6 POSSONO FARE SQUADRA CON DANNY TREJO NELLE MISSIONI CROSSOVER GRATUITE, DISPONIBILI DA OGGI



Ubisoft ha annunciato che due missioni crossover gratuite con Danny Trejo sono ora disponibili per i giocatori di Far Cry 6. Inoltre, Far Cry 3: Blood Dragon: Classic Edition, l’acclamato cyber-sparatutto portato sulle console di nuova generazione, esce oggi, 16 dicembre per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Il gioco sarà disponibile per l’acquisto da solo per 15,00 € o come parte del Season Pass di Far Cry 6. I possessori del Season Pass per PC Windows riceveranno il gioco originale del 2013.

Da oggi, 16 dicembre, giocando a Far Cry 6 potrai far squadra con Danny Trejo in due missioni gratuite, giocabili da solo o in modalità co-op a due giocatori.

“Danny & Dani contro Tutti” è una nuova storia nella quale dovrai impedire ai soldati di Antón Castillo di mandare all’aria i piani di Danny di tornare a Yara per cucinare i suoi famosissimi e gustosi tacos per sfamare la popolazione.

La sesta e ultima Operazione Speciale “Malagua”. Dopo aver completato la missione “Danny & Dani contro Tutti”, Trejo vi rende il favore aiutando gli studenti che protestano contro il regime di Antón che sta utilizzando armi chimiche a Yara (PG-240X).

Avrai anche accesso al Bundle Danny Trejo con nuove attrezzature a tema per personalizzare il tuo personaggio, compreso il classico outfit di Trejo e il suo camioncino dei tacos.

In Far Cry 3: Blood Dragon, ti ritroverai negli anni ’80, in un open-world nel quale la Terra è stata devastata da una guerra nucleare. Nei panni del Sergente Rex Colt, un nuovissimo Cyber Commando Mark IV, parteciperai a una missione per salvare l’umanità dal pericolo di un’armata di cyborg-assassini, scienziati mutati, squali metallici e Blood Dragon che sparano laser dagli occhi.

Sviluppato da Ubisoft Toronto, Far Cry 6 è un open-world FPS in cui i giocatori si immergeranno nel cuore di una guerriglia moderna. Sull’isola di Yara, il Presidente Antón Castillo giura di riportare la sua nazione al suo antico splendore mentre cerca di indirizzare il figlio Diego a seguire i suoi passi. Il paradiso però ha un costo e arricchire il suo paese significa soggiogare quelli che non la pensano come lui. Il giocatore prenderà parte alla lotta per liberare Yara nei panni di Dani Rojas, un ex militare che cerca di fuggire dall’isola ma finisce col raggiungere un gruppo di rivoluzionari, Libertad. Sperimenta l’adrenalina e il caos di una guerriglia “resolver”, in pieno stile Far Cry, con l’arsenale più creativo e innovativo di sempre.

Far Cry 6 è disponibile in tutto il mondo per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4 e Windows PC tramite Ubisoft Store e Store Epic Games. I giocatori potranno anche abbonarsi a Ubisoft+ per PC, Stadia e Amazon Luna. Durante le vacanze, saranno applicati sconti fino al 40% su Standard, Gold e Ultimate Edition di Far Cry 6 in tutti gli store digitali.

