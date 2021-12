WARZONE: IL DRIVER ANTI-CHEAT PER PC È PRONTO

Il driver a livello del kernel di RICOCHET Anti-Cheat è disponibile in tutto il mondo. In tempo per le vacanze di natale, il Team RICOCHET porta un aggiornamento alle misure di sicurezza anti-cheat, incluso il rilascio globale del driver per PC a livello del kernel in Warzone

Il driver per PC a livello del kernel di RICOCHET Anti-Cheat è ora disponibile per gli utenti in tutto il mondo. Il driver per PC verrà installato automaticamente assieme a un aggiornamento di Call of Duty: Warzone Pacific su Battle.net. Il driver è necessario per giocare a Warzone su PC.

Il rilascio iniziale limitato alla regione Asia-Pacifico puntava alla stabilità del software. Il Team RICOCHET è stato inoltre in grado di ottenere importanti informazioni sul comportamento dei cheater in questa fase iniziale. Tutto ciò che abbiamo imparato tramite il driver durante il rilascio nella regione Asia-Pacifico ha aiutato il team nel costante sviluppo di funzioni di sicurezza per tutti gli utenti, a prescindere dalla regine. Il driver verrà integrato insuccessivamente.

Con il lancio di Warzone Pacific, il Team RICOCHET ha continuato a infliggere ondate di ban ad account illegali, colpendo principalmente i rivenditori di account.

Il driver per PC a livello del kernel di RICOCHET Anti-Cheat è uno degli elementi di un'iniziativa di sicurezza anti-cheat che include anche il monitoraggio delle partite, aggiornamenti della sicurezza lato server, aggiornamento sull'autenticazione degli account e molto altro. Il driver è solo una parte del sistema.

Il lancio dirappresenta l'inizio di questa nuova iniziativa in nome della sicurezza. Il nostro team continuerà a monitorare e a migliorare i sistemi di sicurezza anti-cheat in. Combattere i comportamenti scorretti sarà un impegno costante, ma ci dedicheremo senza sosta a questa lotta.

