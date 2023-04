RICOCHET Anti-Cheat - Aggiornamento CoD Modern Warfare II e Warzone

Dal lancio in avanti, il team di RICOCHET Anti-Cheat™ ha sviluppato e messo in atto nuove tecniche e tecnologie per contrastare le scorrettezze in Modern Warfare II e Warzone 2.0. Nel rapporto sui progressi Anti-Cheat per la Stagione 3 descriviamo nuovi livelli di sicurezza e rilevamento che aiuteranno a proteggere tutte le modalità, con un'attenzione particolare alle modalità classificate per Modern Warfare II e Warzone 2.0.



RICOCHET Anti-Cheat mantiene una politica di tolleranza zero verso i cheater in tutte le modalità, inclusa quella classificata:



·Tutti gli account colti a svolgere azioni di cheating possono ricevere un ban permanente dai titoli Call of Duty, come indicato nell'Informativa su sicurezza e controllo.



·I dati degli account bannati saranno eliminati dalle classifiche, comprese quelle delle modalità classificate.



·Per la modalità classificata: RICOCHET Anti-Cheat e gli studi di sviluppo potrebbero modificare la Valutazione Abilità di chi ha giocato spesso con account bannati per l'utilizzo di trucchi e ottenuto vantaggi da essi, pur non avendo usato trucchi in prima persona.





STRUMENTO DI INDAGINE BASATO SUI REPLAY



Grazie ai team degli studi di sviluppo, #TeamRICOCHET ha sviluppato un nuovo strumento di indagine basato sui replay per fornire maggior protezione al Multigiocatore di Modern Warfare II e Warzone 2.0.



Usando dati salvati relativi alle partite, durante le indagini i nostri team possono caricare e vedere qualsiasi partita completata. I replay saranno uno dei tanti strumenti a disposizione del team RICOCHET Anti-Cheat e dei nostri studi partner per individuare l'utilizzo di trucchi in tutte le modalità multigiocatore sia di Modern Warfare II che di Warzone 2.0, inclusa quella classificata.



Per quanto riguarda le modalità classificate in Modern Warfare II e Warzone 2.0, #TeamRICOCHET salverà e conserverà automaticamente tutti i dati delle partite dei livelli più alti per potenziali indagini. Oltre a questo, stiamo raccogliendo dati delle partite di account sospetti in tutte le modalità multigiocatore per avere un facile accesso ai replay.



Sebbene si tratti di una novità per il #TeamRICOCHET, questo strumento ha già dato il suo contributo nelle indagini su account sospetti che hanno poi portato a ban permanenti.



I giocatori colti a utilizzare trucchi attraverso uno qualsiasi dei nostri sistemi saranno bannati dai titoli Call of Duty, come indicato nell'Informativa su sicurezza e controllo. I giocatori bannati saranno rimossi da tutte le classifiche.



Segnalare qualsiasi azione di cheating che trovi è molto utile per le nostre indagini. Le segnalazioni aiutano a indicare gli account su cui indagare nei nostri sistemi, replay compresi: per questo incoraggiamo tutti a usare gli strumenti presenti in gioco per segnalare giocatori sospetti. Scopri come segnalare altri giocatori sul sito web di RICOCHET Anti-Cheat.



RILEVAMENTO DI DISPOSITIVI HARDWARE DI TERZE PARTI



Dopo il nostro precedente rapporto sui progressi, il #TeamRICOCHET ha sviluppato e testato un sistema di rilevamento per i dispositivi hardware di terze parti che alterano l'esperienza di gioco di Call of Duty. Questi dispositivi fungono da passthrough per controller su PC e console e, se utilizzati in modo improprio o doloso, possono fornire a un giocatore la possibilità di ottenere un vantaggio sleale all'interno del gioco, come la riduzione o l'eliminazione del rinculo.



La fase di test è completa e questo sistema di rilevamento viene quindi reso disponibile a livello globale su tutte le piattaforme.



Gli utenti su PC o console per i quali viene rilevato l'utilizzo di dispositivi hardware di terze parti per influenzare l'esperienza di gioco di Modern Warfare II o Warzone 2.0 riceveranno inizialmente un avvertimento riguardante il loro utilizzo improprio di questi dispositivi (come nell'immagine di seguito).



Nel caso in cui quest'utilizzo improprio prosegua, potranno scattare avvertimenti aggiuntivi, contromisure, sospensioni di funzionalità o account, fino ad arrivare al ban dell'account in questione dai titoli Call of Duty, in accordo con la nostra Informativa su sicurezza e controllo.



Continueremo a monitorare l'efficacia di questo nuovo sistema di rilevamento e ad aggiornare i nostri sistemi per contrastare altri episodi del genere.



Sappiamo che i giocatori ci hanno chiesto di analizzare l'utilizzo improprio di questi dispositivi. Siamo quindi felici di aver gettato le basi di questo sistema di rilevamento, che potrà evitare episodi di gioco sleale su PC e console.



CONTROMISURE ALL'INTERNO DEL GIOCO



I video di seguito mostrano contromisure rivelate in passato e che sono attualmente attive sia in Modern Warfare II che Warzone 2.0. Ci sono poi altre misure, che non sono però state annunciate: alcune sono state lanciate e altre sono in fase di test o pianificazione. Le contromisure servono a influenzare negativamente l'esperienza dei cheater, dando al contempo al nostro team la possibilità di raccogliere dati importanti da chi compie azioni scorrette. In questo modo, il team di RICOCHET Anti-Cheat può raccogliere preziose informazioni che aiuteranno a combattere questi comportamenti in futuro.



CLOAKING: nasconde i giocatori che seguono le regole da quelli che utilizzano trucchi

DISARMO: toglie armi ed equipaggiamento durante le partite a chi usa trucchi

SCUDO ANTI-DANNI: fornisce ai giocatori che seguono le regole una barriera di protezione contro i cheater

Il team di RICOCHET Anti-Cheat è costantemente impegnato a monitorare e a calibrare i nostri sistemi in modo da combattere le azioni dei cheater in tutte le modalità, tra cui quella classificata, bannando i giocatori che compiono azioni di questo tipo.



ULTERIORI AVVERTIMENTI SUL COMPORTAMENTO



Potenziamento degli account, utilizzo di glitch o exploit all'interno del gioco e azioni di griefing sono in contrasto con l'Informativa su sicurezza e controllo e il Codice di condotta di Call of Duty. I giocatori che compiono tali azioni riceveranno degli avvisi all'interno del gioco nei quali queste infrazioni saranno descritte nel dettaglio.



Se questi comportamenti persistono, gli account possono essere soggetti a ulteriori avvertimenti e sanzioni, tra cui la sospensione del gioco o delle funzioni, l'azzeramento dei progressi e altro ancora. Per saperne di più su queste infrazioni e sulle loro conseguenze, leggi l'Informativa su sicurezza e controllo.



Quanto sopra è solo una parte dei progressi a cui ha lavorato il #TeamRICOCHET. Il nostro team è costantemente impegnato a espellere i cheater dal gioco e a mantenere un'atmosfera di fair play. Segui i canali social di Call of Duty per ricevere tutti gli aggiornamenti e le informazioni sul #TeamRICOCHET.



