Nintendo - Indie World

Nintendo ha ieri un nuovo Indie World che ha presentato un’ampia gamma di titoli indie in arrivo su Nintendo Switch nel 2020.

I momenti salienti del video includono una prima occhiata alla toccante odissea di Endling – Extinction is Forever di Herobeat Studios e Sea of Stars, un gioco di ruolo di Sabotage Studios che costituisce il prequel diThe Messenger e metterà a disposizione dei giocatori poteri in grado di eclissare persino il sole e la luna.



La presentazione ha dato spazio anche a Afterlove EP, un’esperienza che fonde videogioco ritmico e avventura narrativa, e al gioco di avventura musicale a rompicapi Figment 2: Creed Valley, la cui demo gratuita sarà resa disponibile nella giornata di oggi. Sempre a partire da oggi sarà possibile giocare a quattro dei titoli apparsi nell’Indie World: Dungeon Munchies, Let's Play! Oink Games, Chicory: A Colorful Tale e Timelie.

