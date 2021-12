FIFA 2022: Mkers è l’unico team con due squadre nella Team of the Season Cup

Mkers è l’unico team al mondo con due squadre nella Top 32 del Team of the Season Cup di FIFA 2022

A seguito degli importanti risultati ottenuti nell’ultima competizione, il team composto da Oliver Uttgren (Oliboli) e Mattias Tolinsson (xOpTolle) si è qualificato nella top 32, raggiungendo il duo composto da Daniele Paolucci (Prisipe)/Cosimo già inseriti nella lista dei migliori player per meriti sportivi

Un nuovo traguardo per Mkers nel mondo eSport: grazie alle ottime performance del duo Oliver/Mattias, e ai meriti sportivi conseguiti dal team Prinsipe/Cosimo, Mkers è l’unico team al mondo con due squadre qualificate nella Top 32 della Team of The Season Cup di FIFA 22, in programma dal 29 aprile al 1° Maggio 2022 a Londra.

L’incredibile risultato è stato possibile, oltre che per le vittorie di Oliver/Mattias, anche grazie ai successi di Prisipe e Cosimo maturati nel corso dell’anno. I due veterani, con parecchia esperienza alle spalle, infatti, si sono distinti in numerose occasioni: Prinsipe con la storica vittoria nel torneo FIFA eClub World Cup in FIFA 21, mentre Cosimo per aver partecipato a tre edizioni delle qualificazioni europee di FIFA 21, finendo al secondo posto e piazzandosi al 6° posto nella classifica stagionale.

"Questo straordinario risultato è frutto dell’oculata strategia di costruzione del roster. Sapevamo dell’esistenza di un circuito nuovo 2vs2, per cui abbiamo deciso di creare il team Optolle/Oliboli grazie all’esperienza maturata nella Nazionale svedese e al loro legame di amicizia e sinergia di gioco”, ha commentato Diego Hicham, eSport manager di Mkers. “Abbiamo scelto gli italiani come Masters e e il duo svedese per i qualifier, convinti che potessero qualificarsi senza problemi. E così è stato".

Altre News per: fifa2022mkersl’unicoteamsquadrenella