Call of Duty: Mobile, Stagione 11: Final Snow - arriva il 17 dicembre

Call of Duty: Mobile, Stagione 11: Final Snow

Lancio previsto venerdì 17 dicembre

La battaglia finale dell'anno conduce i giocatori nell'Artico in Call of Duty: MobileStagione 11: Final Snow. Venerdì 17 dicembre all’1:00, i giocatori di Call of Duty: Mobile aiuteranno i Templari a cercare il Dark Covenant tra i relitti dei sottomarini nella nuova mappa Icebreaker. Torna anche la nuova modalità di gioco Undead Siege in Call of Duty: Mobile, questa volta nella mappa Blackout, e con una nuova modalità Nightmare più avvincente e attiva per i giocatori. Successivamente nella stagione, i giocatori potranno giocare nei panni dei loro content creator preferiti in Call of Duty: Mobile, grazie ai nuovi pacchetti con personaggi e oggetti personalizzati.

Durante la stagione 11, i giocatori avranno l'opportunità di sbloccare 50 nuovi livelli di ricompense Battle Pass. Final Snow prevede contenuti gratuiti e premium, tra i quali: nuovi operatori come Soap, Cliffhanger e Vagr Modir, Whisper of Winter, due nuove armi funzionali, il PKM LMG e il lanciatoreD13 Sector, una nuova abilità operatore, Progetti Arma, schede telefoniche, amuleti, punti Call of Duty (PC) e altro ancora in arrivo per tutta la stagione!

Di seguito alcune caratteristiche principali di Call of Duty: Mobile Stagione 11: Final Snow in arrivo su Android e iOS:

• Nuova mappa - Icebreaker – Una novità per Call of Duty: Mobile è la presenza della nuova mappa Icebreaker, introdotta per la prima volta in Call of Duty: Black Ops 4, che consente ai giocatori di sfidarsi in luoghi chiusi all'interno di relitti di sottomarini e in luoghi aperti all'esterno tra gli iceberg. Inoltre, la possibilità di nuotare è stata introdotta per la prima volta nella modalità multiplayer insieme a questa nuova mappa.

• Ritorno di Undead Siege – Undead Siege arriva in Blackout con ricompense aggiornate e una nuova modalità Nightmare. Oltre che a una durata di gioco più lunga, gli Undead ora sono diventati più veloci e infliggono danni maggiori. I giocatori potranno affrontare la sfida a testa alta con nuove leggendarie torrette.

• Nuova modalità MP – Combattimento sulla neve – Quali armi migliori se non palle di neve da scagliare durante la pausa invernale? In questa nuova modalità di gioco, compariranno in maniera casuale scatole regalo misteriose che i giocatori potranno raccogliere. Ogni confezione regalo darà un certo tipo di oggetto e i punti guadagnati durante il combattimento consentiranno al pupazzo di neve di ogni squadra di sbloccare skin diverse. I giocatori potranno godersi le vacanze invernali con infinite sorprese in Snow Scuffle.

• Creator Club e pacchetti personalizzati – Call of Duty: Mobile lancerà una versione beta limitata di un nuovo Creator Club esclusivo per dispositivi mobile, per collaborare con ogni tipo di creator per far crescere i contenuti di Call of Duty Mobile. Per celebrare il lancio del Creator Club, in Call of Duty: Mobile sono inclusi tre dei suoi migliori content creator come personaggi giocabili. I giocatori potranno giocare nei panni di Ferg, HawksNest o Bobby Plays.

I giocatori potranno aspettarsi molti aggiornamenti e miglioramenti in questa versione insieme a nuove sfide stagionali, estrazioni fortunate, pacchetti e altro ancora disponibili nel negozio una volta iniziata la stagione.

