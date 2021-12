GTA Online: un nuove stazioni radio aggiunte e molto altro

In arrivo su GTA Online: una nuova stazione radio di ROSALÍA e Arca, aggiunte alle stazioni radio da Big Boy e DJ Pooh e molto altro

In più, nuova musica in esclusiva da Dr. Dre, ScHoolboy Q, Freddie Gibbs e altri con The Contract

Dopo avervi annunciato, la scorsa settimana, l’arrivo diGTA Online: The Contract, siamo fieri di dirvi che un’ondata di musica nuova e coinvolgente sta per travolgere Los Santos; avremo una nuova stazione radio, aggiunte speciali a due delle radio hip hop più amate della città e nuovi pezzi di Dr. Dre in esclusiva, tutto a partire dal 15 dicembre.

Una stazione completamente nuova, MOTOMAMILos Santos, a cura di ROSALÍA e di Arca, che collabora con Rockstar da molto tempo, offre una selezione musicale molto variegata, con artisti come Caroline Polachek, Daddy Yankee, Mr. Fingers e Aventura, oltre al primo singolo di ROSALÍA dal suo album in arrivo MOTOMAMI, “LA FAMA”, con The Weeknd, brani di Arca e una traccia esclusiva di Bad Gyal prodotta dai Keinemusik, direttamente dalThe Music Locker, e altro ancora.

Due stazioni verranno completamente rinnovate: su Radio Los Santos, Big Boy ci delizierà con nuova musica in esclusiva, che includerà pezzi di Hit-Boy, Freddie Gibbs in collaborazione con Pusha T, TiaCorine e Kenny Beats, Rich the Kid, Offset, Mozzy e YG, oltre a brani di Saweetie, Future, Tyler, The Creator, Kodak Black e altri. Big Boy avrà inoltre, come ospiti speciali, Mike Dean e ScHoolboy Q.

Inoltre, Radio Los Santos vedrà il debutto del singolo tratto da un EP che uscirà presto per Circoloco Records: “Let’s Get It”, il nuovissimo brano di ScHoolboy Q prodotto da Nez. Oltre alla nuova traccia in arrivo sulla stazione radio, un’altro brano prodotto da Nez e presente nell’EP, “You Wanna”, è disponibile su una chiavetta USB ufficiale collezionabile di CircoLoco Records, oltre a una seconda chiavetta contenente “Let’s Get it”. Il terzo pezzo dell’EP, “Freaks”, di Nez in collaborazione con Moodymann e Gangsta Boo è già incluso come parte del “Kenny’s Backyard Boogie Mix” dell’aggiornamento Los Santos Tuners dell'estate scorsa. Potrai ascoltare le tre canzoni in esclusiva in GTA Online fino all’uscita dell’EP per CircoLoco Records all’inizio del prossimo anno.

Su West Coast Classics, DJ Pooh rende omaggio alla carriera incredibile di Dr. Dre con “Dre Day”, un set esclusivo che include i lavori più iconici di Dre, come “The Next Episode”, e le sue collaborazioni con leggende del calibro di 2Pac, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Blackstreet, Ice Cube, Nas e Jay-Z, oltre alla partecipazione di alcuni amici e collaboratori di Dre.

La leggenda di West Coast, Dam Funk, contribuisce col suo tocco esclusivo alla musica g-funk di Los Santos, in arrivo con l’ultimo aggiornamento di GTA Online,The Contract.

Continua a seguire il Newswire di Rockstar per le ultime notizie suGTA Online: The Contract e dettagli su come poter scoprire informazioni sul processo creativo di Dr. Dre nei Record A Studios mentre tu, Franklin e la banda lo aiutate a trovare la musica inedita che deve finire di perfezionare. Tutti questi contenuti incredibili saranno a tua disposizione.

