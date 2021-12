Ravanusa, esplode tubo del metanodotto : 3 morti, 2 donne estratte vive e 6 dispersi

Tragedia sabato sera a, nell'agrigentino. Una grossa fuga di gas nella rete del metano avrebbe provocato un'esplosione che ha provocato il crollo di almeno sette edifici. Duevengono presedalle macerie, Giuseppa Montana e Rosa Carmina, mentre un uomo e duesono morti. 6 persone risultano ancora disperse, tra cui una giovane donna incinta che doveva partorire mercoledì. Un intero quartiere nel centro del comune è stato devastato dall'esplosione che non sarebbe stata provocata da una bombola di gas, come si pensava inizialmente.

Secondo le prime informazioni, anche il sollevamento di uno degli edifici avrebbe potuto essere l'innesco dell'esplosione, ma i vigili del fuoco non hanno escluso alcuna ipotesi. Sul posto anche le forze dell'ordine e i tecnici Italgas che hanno messo in sicurezza l'area. Sono arrivati ??anche il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco Guido Parisi. È un disastro», ha detto il sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo, poi ha spiegato che «per fortuna tra i dispersi non ci sono bambini.

La notizia che ci sarebbero stati due minorenni tra le macerie dell'edificio crollato è stata ora smentita. Il boato che ha rotto il silenzio è avvenuto intorno alle 20.30 di sabato sera.

Nel paesino di oltre 10.000 abitanti, a 50 minuti di macchina da Agrigento e a più di due ore da Palermo, la gente è uscita subito in strada spaventata. Cominciarono a suonare gli allarmi delle auto e di alcune case. Dagli edifici di via Galilei e dalle vie circostanti gli abitanti terrorizzati sono usciti nel vedere le alte fiamme levarsi dalle macerie di almeno un edificio di via Trilussa. L'elettricità è stata tagliata in tutta la zona. Arrivano i soccorritori dalla provincia Numerose squadre di volontari della Protezione civile, dei vigili del fuoco e della Croce Rossa, provenienti da vari comuni dell'agrigentino, si sono recate a Ravanusa dove si sono radunate nel centro molte persone, spaventate e in ansia per la sorte dei propri cari. Sette edifici distrutti, macerie, pezzi di vetro e macerie ovunque: è il teatro della guerra causata dall'esplosione. In questo momento ne mancano dieci. C'è ancora un forte odore di bruciato nell'aria, le persiane dei garage delle case vicine alla zona colpita sono spiegazzate.

