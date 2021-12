Patrick Zaki : Lo studente egiziano dell'Università di Bologna è libero

Patrick Zaki è uscito dal portone blindato di una stazione di polizia di Mansura e, dopo 22 mesi di detenzione, ha potuto abbracciare la madre. Non è completamente libero, perché è ancora sotto processo e rischia cinque anni di carcere, ma almeno è potuto tornare a casa.

E il suo primo pensiero è stato in Italia: "Grazie a tutti", alle istituzioni e soprattutto a Bologna, che definisce "la sua gente" che gli ha fatto sentire il sostegno. "Voglio tornare il prima possibile", ha detto non appena tornato finalmente a casa dei suoi genitori, lasciandosi andare sul divano. In base all'ordinanza di scarcerazione arrivata martedì da un giudice unico, il 30enne è tornato a piede libero e all'uscita c'erano tante donne ad aspettarlo, sua madre Hela che prima lo ha abbracciato a lungo, poi la sua fidanzata e sorella Marise, sempre in prima linea nella sua liberazione.

"Un abbraccio che vale più di tante parole. Bentornato, Patrick!", ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, mentre l'Ambasciata italiana al Cairo ha seguito passo passo la complicata vicenda giudiziaria. "Sono 22 mesi che aspettiamo che quell'abbraccio e quell'abbraccio arrivino dall'Italia, da tutte le persone, da tutti i gruppi e dalle autorità locali, dall'università, dai parlamentari che hanno fatto in modo che arrivasse quell'abbraccio", ha detto Riccardo Noury. portavoce di Amnesty International Italia, che ha lottato tanto per la libertà di Zaki.

"Va tutto bene" e "Viva il Bologna", ha detto Patrick in italiano, fotografandosi insieme ad altri amici e facendo il segno della vittoria con le dita, sorridendo come di certo non faceva dal 7 febbraio 2020 quando è stato arrestato. All'uscita ha indossato tuta e scarpe bianche, colore simbolo degli imputati nei processi egiziani, quasi come monito della prossima udienza già fissata per il primo febbraio. Quindi è salito su un'auto diretto alla casa della sua infanzia, dove suo padre George e un cucciolo festoso lo stavano aspettando. Indossava una maglietta dell'università di Bologna e poi un dolcevita scuro. Seduto su un divano, nella casa piena di mobili, ninnoli, orsacchiotti e immagini sacre, ha ringraziato l'Italia, l'università di Bologna, i suoi colleghi e tutti coloro che lo hanno sostenuto. Poi ha espresso un desiderio: tornare in Italia "al più presto", ma senza specificare quando. Prima che il processo si concluda sembrerebbe difficile, visto che non è chiaro se l'investigatore abbia un divieto di espatrio in attesa del processo, una questione che i suoi avvocati e attivisti dell'ONG EIPR per cui ha lavorato lasciano sul vago. Tuttavia, non è obbligato a firmare ed è libero di muoversi in Egitto, compreso il ritorno al Cairo, dove la famiglia ha un'altra casa. Sotto lo sguardo di un Cristo raffigurato in un dipinto di spugna, Patrick sembrava perfettamente consapevole della sottilissima cresta su cui si muove: libero, ma con una condanna a cinque anni per aver diffuso false informazioni che lo minacciano. Ed è per questo che prende le distanze dai pochi media, ANSA compresa, che hanno avuto accesso alla casa e preferisce parlare d'altro: della bisnonna di origini napoletane e dei libri che avrebbe potuto leggere in carcere. I suoi preferiti sono Dostojevskij e Saramago e un po' di tutta la letteratura napoletana, con Elena Ferrante al timone. Ma delle condizioni carcerarie, quanti erano in cella con lui, e se davvero ha sempre dormito per terra per quasi due anni nonostante il mal di schiena, preferisce non parlare. Stanotte ha sicuramente dormito in un letto, finalmente quello di casa.

