Recensione su Eyewear: un nuovo modo di vedere le cose

L'azienda Huawei ha lanciato in commercio un modello di occhiali smart. Il nome di questo prodotto è: HUAWEI X Gentle Monster Eyewear II. Questo modello ha permesso di poter unire moda e tecnologia in un paio di occhiali. I motivi per cui si parla tanto di questo eyewear sono molteplici.

Pertanto, in questo articolo, andremo a vedere tutto ciò che c'è da sapere!

Le funzionalità di Huawei X Gentle Monster II

Innanzitutto, gli occhiali potranno essere accoppiati con qualunque tipo di smartphone. Ad esempio: iOS, Android ecc. Pertanto, non dovrai rinunciare a qualche opzione particolare. Per di più, esiste una particolarità importante. Infatti, con gli occhiali sarà possibile: effettuare chiamate e ascoltare la musica! Sembra assurdo, ma è proprio così!

Prima di poterli indossare, dovrai collegare gli occhiali al telefono tramite Bluetooth. Successivamente, dovrai poggiare gli occhiali nella custodia. Infine, non ti resta che premere l'unico pulsante presente sul retro della custodia. Una manciata di secondi e dovrebbe comparire una lucetta bianca lampeggiate. Se essa appare, allora vorrà dire che l'accoppiamento sarà concluso con successo.

Inoltre, potrai scaricare l'app Huawei AI Life. Essa ti permetterà di poter modificare o personalizzare alcune funzionalità.

Eyewear II: la funzione touch

Con questi occhiali, ti sarà permesso di poter controllare alcune funzioni con un dito. Ad esempio: se stai ascoltando la musica e desideri interromperla, basta effettuare un doppio tocco sull'asta destra dell'occhiale. Un altro esempio è quello che riguarda l'assistenza vocale. Se vuoi attivare questa funzione, ti basterà premere sull'asta sinistra. Per accettare le chiamate in arrivo, invece, basta un doppio tocco su una delle due aste degli occhiali. Questo vale sia nel caso in cui tu volessi rispondere, ma anche per terminare la telefonata.

Le quattro versioni disponibili

Per chi indossa gli occhiali da vista, si potranno sostituire le lenti dell'eyewear. Al posto di quest'ultime, potranno essere applicate le lenti prescritte dal proprio medico specializzato. Anche in quel caso, gli occhiali sono comodi da indossare.

In Italia, sono disponibili quattro versioni di questo dispositivo. Sarà possibile trovare:

Versione Lang (con lenti più piccole);

(con lenti più piccole); Modello Myma (con lenti leggermente più grandi);

(con lenti leggermente più grandi); Kubo ;

; Havana.

Per di più, sarà possibile scegliere la dimensione degli occhiali da voler indossare. Infatti, potremmo trovare eyewear da: 44 o 48".

Il volume di Huawei X Gentle Monster Eyewear II

Un altro vantaggio di questi occhiali riguarda l'audio. Quest'ultimo è ottimo. A tratti, ti potrà anche sorprendere. Il vero tocco di classe, però, riguarda il limite del volume. Quando la musica è troppo alta e ci si trova in un ambiente chiuso, nessuno sarà in grado di sentire la tua musica. Pertanto, questo è un effetto "isolante". D'altro canto, se si desidera abbassare il volume, basterà imitare la gestualità sull'asticella destra.

Infine, c'è da spendere una parola sulla batteria. L'autonomia di carica è di quattro ore. All'interno della custodia degli eyewear, si potrà trovare un cavo USB-C. Esso ti permetterà di poter caricare i tuoi occhiali in maniera rapida ed efficiente.

Huawei X Gentle Monster Eyewear II: prezzo e disponibilità

Infine, questi occhiali sono disponibili nello store ufficiale di Huawei. Il prezzo è di €199,00. Chi effettuerà l'ordine sul sito, potrà rateizzare il costo suddividendolo in 3 rate. Tutto ciò senza ulteriori interessi. I tempi di spedizione sono di 1-2 giorni lavorativi.

