Calendario personalizzato, uno strumento di marketing essenziale

Perchè realizzare un calendario personalizzato?



Prodotti pubblicitari senza tempo, i calendari pubblicitari mantengono la loro attrattiva e popolarità. Niente come un accessorio consultato più volte al giorno durante tutto l'anno è efficace per promuovere efficacemente la tua attività.



I rapporti tra le aziende, i loro fornitori e i loro clienti sono stati notevolmente facilitati dall'avvento di Internet. Tuttavia, sebbene Internet possa essere uno strumento essenziale ed estremamente funzionale, il contatto umano tra cliente e azienda fortunatamente non è cambiato.

Pertanto, pranzi di lavoro come i regali a fornitori e clienti di fine anno rimangono una delle tradizioni più piacevoli e apprezzate di questi scambi commerciali.

Avere questo tipo di regalo personalizzato diventa una necessità per continuare a mantenere il rapporto di qualità tra l'azienda e i clienti. A tal fine, solocalendari.it, fornitore e produttore di calendari personalizzati, offre una vasta gamma calendari pubblicitari per accontentare i clienti continuando a diffondere attraverso materiali di marketing un'immagine positiva e qualitativa dell'azienda.

Originariamente distribuiti dalle banche, i calendari hanno attirato altri operatori che hanno subito notato il loro potere promozionale. Questo prodotto personalizzabile con i tuoi dettagli offre 12 mesi di visibilità ai tuoi clienti. Più che un semplice promemoria, la tua brand identity sarà parte integrante della vita del target aziendale. Il calendario è un prodotto utile in ogni circostanza. A casa o al lavoro, si inserirà perfettamente nella vita quotidiana dei tuoi clienti e semplificherà la loro vita.



Quando avviare una campagna promozionale?

Approfitta dell'inizio dell'anno per offrire ai tuoi dipendenti, partner e clienti un calendario personalizzato con i colori e il logo della tua azienda. Il calendario promozionale rimane infatti un elemento pubblicitario ideale per la presentazione di prodotti o servizi. Abbinati ad una penna o ad un'agenda personalizzata, la tua comunicazione commerciale sarà di successo e sempre gradita.



La gamma di calendari personalizzati ti permette di scegliere il modello più adatto, in base al tuo target, budget e ai tuoi obiettivi di marketing. Potrai infatti scegliere per quelli classici da muro o quelli da scrivania e poi ci sono tantissimi modi per progettare il calendario personalizzato 2022. Un esempio è quello di ripercorrere i principali eventi dell'anno passato inserendo foto, i tuoi lavori preferiti o più sobri con una visual in linea con la tua immagine aziendale.

