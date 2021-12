Horizon Forbidden West: tante nuove informazioni

Dopo aver approfondito l’ambito musicale, l’evoluzione del personaggio di Aloy e le sue nuove abilità e aver mostrato le macchine che popoleranno il mondo di Horizon Forbidden West, Guerrilla svela ora nuove informazioni sul sistema di combattimento, sulle minacce che la protagonista dovrà affrontare e su come approcciare al meglio il selvaggio West.

Il team di sviluppo, attraverso le parole di Charles Perain, Combat Designer, e Richard Oud, Gameplay Animation Director, racconta l'evoluzione del combat design della saga a partire da Horizon Zero Dawn e svela le meccaniche di gioco studiate per dare massima libertà di azione in Horizon Forbidden West.

