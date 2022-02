LEGO e Guerrilla lanciano il nuovo set LEGO HORIZON FORBIDDEN WEST: COLLOLUNGO

Il GruppoLEGO e PlayStation Studio Guerrilla, uniscono le forze per stupire i fan di entrambi i marchi con il primissimoprodotto congiunto, dedicato al celebre videogioco Horizon Forbidden West. Graziealla partecipazione dell'acclamato sviluppatore Guerrilla, la collaborazioneriproduce le caratteristiche autentiche del videogioco Horizon Forbidden West edà vita a un'esperienza in mattoncini LEGO per i fan di tutto il mondo. Progettatocome un modello da costruire ed esporre con orgoglio, questo set composto da 1.222 pezzi, è destinato a conquistare tutti i costruttori del 21° secolo e a stimolare la loro immaginazione per darevita all'universo Horizon in formato mattoncino.



Questo set LEGO per adulti, condurrà gliappassionati in un mondo pieno di avventura. Pronte ad entrare in azione, Aloy, la coraggiosa cacciatrice di Macchine e il Collolungo, l‘iconica e impressionante creatura robotica utilizzatadalla protagonista per mappare le aree di gioco nella sua missione, al fine diripristinare l'ordine e l'equilibrio in Horizon Forbbidden West. Per aggiungere caratteristiche sorprendenti all'interno del modello, sono inclusi un nuovissimo copricapo per Aloy, il suo arco e la lancia inmuratura, un Osservatore con diverseopzioni di occhi, blu, gialli o rossi, e, infine, la macchina Collolungo,con la tipica testa liscia a forma di disco e le lunghe gambe sottili. E perrendere il set ancora più dettagliato, i fan possono completare la lorocostruzione con i particolari del paesaggio originale, come l'albero di betulla in mattoncini, l'erbaalta e un semaforo arrugginito, per un risultato finale stupefacente. "Fare squadra con Guerrilla è stato veramenteeccezionale!" ha commentato Isaac Snyder,Designer del Gruppo LEGO. "Abbiamo conosciuto un team incredibilmenteappassionato dell’universo di Horizon Forbidden West, che è stato di grandeaiuto nel guidarci nella rappresentazione più autentica del videogioco in formatoLEGO. Grazie alla stretta collaborazione, siamo riusciti a inserire riferimentia tutti gli aspetti più iconici del videogioco: dalle iconiche Macchine, allerovine misteriose, passando per le tribù più particolari e i paesaggimozzafiato.C'è stato un'enorme rispettoreciproco e, infatti, tutte le persone coinvolte erano più che entusiaste nelvedere questo modello prendere vita! La nostra speranza è che chiunquecostruisca questo fantastico set si diverta tanto quanto noi nel progettarlo". Il set LEGO Horizon Forbidden West: Collolungo 76989misura oltre 34 cm di altezza, 23 cm di larghezza e 17 cm di profondità, e saràdisponibile dal 1° maggio 2022 su LEGO.com, nei LEGO Certified Store e nei principalirivenditori al prezzo di 79,99 EUR



